В гараже в Гродно прогремел взрыв

В гараже в Гродно прогремел взрыв1
- 6.08.2026, 17:34
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Пострадали два человека, обрушились перекрытия и перегородки.
Два человека пострадали во время вспышки газовоздушной смеси в гаражном кооперативе в Гродно, сообщили в МЧС.
Инцидент произошел на улице Пушкина. В одном из гаражей произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения.
В результате происшествия обрушились плиты перекрытия и внутренние перегородки между двумя гаражными ячейками. Пострадали два человека. С места инцидента их забрала скорая.
Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.