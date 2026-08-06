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В гараже в Гродно прогремел взрыв

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  • 6.08.2026, 17:34
  • 3,924
В гараже в Гродно прогремел взрыв
Иллюстрационное фото

Пострадали два человека, обрушились перекрытия и перегородки.

Два человека пострадали во время вспышки газовоздушной смеси в гаражном кооперативе в Гродно, сообщили в МЧС.

Инцидент произошел на улице Пушкина. В одном из гаражей произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате происшествия обрушились плиты перекрытия и внутренние перегородки между двумя гаражными ячейками. Пострадали два человека. С места инцидента их забрала скорая.

Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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