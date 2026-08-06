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Пропагандист Соловьев – россиянам: Cмотрите, с какой скоростью мирная жизнь исчезает

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  • 6.08.2026, 17:19
  • 20,950
Пропагандист Соловьев – россиянам: Cмотрите, с какой скоростью мирная жизнь исчезает
Владимир Соловьев

Скоро у Украины появится собственная баллистика.

Z-пропагандист Владимир Соловьев советует россиянам готовиться к росту количества ударов ВСУ. По его словам, Украина близка к созданию собственной баллистики, пишет dialog.ua.

Соловьев фактически обвинил государственную пропаганду в том, что она вводит в заблуждение россиян относительно серьезности ситуации.

«Хи-хи, ха-ха» с экранов телевизора — нет никакой войны, - говорит он. - А потом прилетит баллистика! И если кто не знает, с какой скоростью приходит ад, посмотрите на жизнь в Донецке, в Белгороде. Посмотрите, с какой скоростью мирная жизнь исчезает! Есть у вас иллюзия, что где-то можно спрятаться? Очнитесь!»

Ранее Соловьев призвал выселить жителей нескольких регионов РФ в азиатскую часть страны.

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