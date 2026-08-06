Пропагандист Соловьев – россиянам: Cмотрите, с какой скоростью мирная жизнь исчезает16
- 6.08.2026, 17:19
- 20,950
Скоро у Украины появится собственная баллистика.
Z-пропагандист Владимир Соловьев советует россиянам готовиться к росту количества ударов ВСУ. По его словам, Украина близка к созданию собственной баллистики, пишет dialog.ua.
Соловьев фактически обвинил государственную пропаганду в том, что она вводит в заблуждение россиян относительно серьезности ситуации.
«Хи-хи, ха-ха» с экранов телевизора — нет никакой войны, - говорит он. - А потом прилетит баллистика! И если кто не знает, с какой скоростью приходит ад, посмотрите на жизнь в Донецке, в Белгороде. Посмотрите, с какой скоростью мирная жизнь исчезает! Есть у вас иллюзия, что где-то можно спрятаться? Очнитесь!»
Ранее Соловьев призвал выселить жителей нескольких регионов РФ в азиатскую часть страны.