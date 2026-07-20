Пропагандист Соловьев предупредил о грядущих ударах по российской энергетике 5 20.07.2026, 12:20

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Владимир Соловьев

Также он призвал переселять жителей Брянской и Курской областей в другие регионы.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире шоу «Воскресный вечер» на «России 1» призвал готовиться к украинским ударам по энергетической инфраструктуре, а также отселить жителей приграничья Курской и Брянской областей вглубь страны, в том числе на Дальний Восток, заметило «Агентство».

Предложение Соловьев озвучил в своем монологе в начале программы. Рассуждая о том, как, по его мнению, изменилась война в Украине, он заявил, что Украина не остановится на ударах по нефтегазовому комплексу и транспортной инфраструктуре. «Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру», — добавил он.

По словам пропагандиста, нужно предпринимать «превентивные меры», одна из самых эффективных среди которых — «как можно дальше отодвигать врага».

После этого Соловьев заявил, что сейчас возникла «тяжелейшая ситуация» в городе Энергодар в аннексированной части Запорожской области «и вообще по всей линии боевого соприкосновения»: «Так как "киллзона" стала 40 километров, поэтому мирным жителям невозможно находиться». Речь, по его словам, идет о 200-400 тысячах человек, которые живут в Курской и Брянской областях России, а также в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей.

«Они де-факто живут на линии фронта. <…> Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? "Дальневосточный гектар", Урал, Поволжье. По всей стране распределить? Но мы же своих не бросаем. Когда линия фронта уйдет, восстановим, люди вернутся на свои места», — предложил Соловьев.

По его словам, вместо этого «мы отказываемся от рабочих рук» и «смотрим, как люди живут в тяжелейших условиях».

Для этого, по словам пропагандиста, должна существовать государственная программа переселения людей: «Тем более, что сколько у нас сейчас стоит новостроек, которые, к сожалению, по разным причинам не могут быть... Что мешает государству выкупить там жилье и предоставить, и люди будут работать».

Предстоящий этап войны России с Украиной будет похож на так называемую «войну городов» в ирано-иракской войне 1980-х годов, сообщил изданию The New Yorker военный источник в Москве. Так называют серию неизбирательных воздушных ударов, которые наносились обеими сторонами ирано-иракской войны 1980-1988 годов после того, как стороны зашли в тупик на фронте. Для Украины через четыре года после начала полномасштабного российского вторжения это не выглядит как новая перспектива, признает журнал. «Они к этому привыкли. А мы сталкиваемся с этим впервые», — сказал источник.

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