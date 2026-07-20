Bloomberg: Драпатый является главным претендентом на должность главнокомандующего ВСУ 20.07.2026, 22:13

Михаил Драпатый

Фото: RBC-Ukraine

Зеленский уже начал рассматривать потенциальные кандидатуры на замену Сырскому.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне давления из-за массовых протестов. Главным претендентом на эту должность сейчас является командующий группировкой объединенных сил Михаил Драпатый.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники отметили, что Зеленский уже начал рассматривать потенциальные кандидатуры на замену Сырскому.

По словам одного из источников, глава государства, вероятно, выберет преемником Сырского генерал-майора Драпатого. Само же решение об увольнении действующего главнокомандующего ВСУ может появиться в ближайшие дни.

Второй собеседник добавил, что окончательного решения по кандидатуре пока нет, а в шорт-лист вошли 11 претендентов.

Михаил Драпатый ранее публично поддержал Федорова, заявив, что с приходом новой команды в Министерство обороны появилась попытка изменить подходы в военной системе и решить проблемы, последствия которых ощущают на себе бойцы и командиры. По словам Драпатого, за последние шесть месяцев у войск появился партнер в Министерстве обороны, который не только обеспечивал потребности армии, но и требовал менять подходы, быстрее принимать решения и поддерживать тех, кто готов брать на себя ответственность.

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