Зеленский рассматривает 11 кандидатур на место главкома ВСУ Сырского 20.07.2026, 17:13

Александр Сырский

Cегодня состоится заседание Ставки Верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в настоящее время рассматриваются несколько основных кандидатов на эту должность. Об этом liga.net рассказали собеседники в Офисе президента и правительстве Украины.

По данным издания, среди вероятных кандидатов рассматриваются командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, командир 3-го армейского корпуса Сухопутных войск Андрей Билецкий, командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол и командир корпуса Нацгвардии Хартия полковник Игорь Оболенский. Всего на замену Сырскому рассматривается 11 кандидатов.

По данным источников, сегодня состоится заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором будет обсуждаться этот вопрос.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что располагает аналогичной информацией от своих источников, хотя окончательного подтверждения пока нет — особенно в том, что касается того, кто именно заменит главнокомандующего.

По его данным, среди вероятных кандидатов называют Билецкого, Драпатого, Апостола, Оболенского и Горбатюка, а больше всего шансов, по пока не подтвержденным слухам, у Апостола.

В то же время советник президента Дмитрий Литвин, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что новых назначений сегодня вечером, вероятно, ожидать не стоит. По его словам, информация о том, что на Ставке будут обсуждать именно назначение нового главнокомандующего, некорректна: Ставка существует не для этого — там обсуждают запросы от командиров корпусов касательно снабжения и «некоторые организационные решения меньшего порядка».

Генштаб ВСУ, в свою очередь, опроверг информацию об увольнении главнокомандующего. В заявлении ведомства говорится, что сведения, появившиеся в информационном пространстве — в частности, в социальных сетях и некоторых СМИ — о якобы увольнении генерала Сырского с должности, не соответствуют действительности: он продолжает исполнять обязанности главнокомандующего, так же как и начальник Генштаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов — свои функциональные обязанности. В Генштабе напомнили, что освобождение от этих должностей происходит на основании указа президента Украины.

16 июля Зеленский заявил, что обязанности министра обороны в новом правительстве Сергея Корецкого будет исполнять Евгений Хмара, ранее возглавлявший Центр специальных операций Альфа СБУ. Президент подтвердил конфликт Федорова с Сырским: экс-министр рассказал, что главком блокировал все его инициативы и ставил ультиматумы.

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