Кремль за 10 лет сократил население Донбасса почти на 30% 21.07.2026, 4:46

Власти РФ также массово перевозит туда россиян.

Население Донбасса из-за действий российских оккупантов сократилось почти на треть: если в 2001 году в Донецкой и Луганской областях проживало около 7,37 млн человек, то к началу 2024 года осталось примерно 3,75 млн.

Об этом 20 июля сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В ГУР объясняют такую демографическую ситуацию войной, репрессиями, принудительной русификацией, мобилизацией в армию, ухудшением качества медицинских и социальных услуг, а также отсутствием защиты права собственности, из-за чего украинцы продолжают выезжать из временно оккупированных районов Донбасса.

В то же время Кремль активно завозит на захваченные территории российских граждан. По состоянию на июль 2026 года во временно оккупированных Крыму и Севастополе находятся 200−300 тысяч этнических русских. При этом до 2042 года власти страны-агрессора планируют переселить еще 130 тысяч россиян только в Севастополь, сообщили украинские офицеры.

По данным ГУР, по состоянию на 2024 год на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей находились 200 тысяч этнических русских и еще около 100 тысяч трудовых мигрантов из Центральной Азии и с Кавказа — только с начала 2026 года на оккупированной части Донецкой области было зарегистрировано еще около 10 тысяч таких мигрантов.

Чиновникам, командированным на оккупированные территории, выплачивают двойной оклад, а также предоставляют денежную компенсацию за аренду жилья. В общей сложности они могут получать более 5 тысяч долларов в месяц, что более чем в восемь раз превышает средний уровень зарплаты в России, сообщили украинские офицеры.

Оккупационные программы «земский врач», «земский учитель» и тому подобные обязывают россиян отработать на временно порабощенных украинских регионах не менее 5 лет, заявили в ГУР.

Кроме того, гражданам страны-агрессора передают отобранное у украинцев жилье и земельные участки — в 2025 году во временно оккупированном Крыму военным-захватчикам раздали четыре тысячи земельных участков, сообщили украинские офицеры.

Кроме того, Кремль планирует к 2035 году увеличить численность населения Мариупольского и Кальмиусского районов с 228 тысяч до 518 тысяч человек, в частности, за счет переселения граждан России, резюмировали в ГУР.

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