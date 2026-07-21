Samsung Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2 раскрыли до анонса: характеристики и дизайн 21.07.2026, 12:08

Galaxy Watch 9

фото: EvLeaks

Новинки покажут 22 июля на презентации.

За несколько дней до официальной презентации Samsung в сети появились промоматериалы новых смарт-часов Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2. Утечка раскрыла внешний вид устройств, доступные расцветки и все ключевые характеристики будущих новинок.

Galaxy Watch 9 сохранят привычный круглый дизайн, но получат обновленную палитру цветов. Часы будут доступны в кремовом, серебристом и графитово-сером исполнениях, при этом серебристая версия будет комплектоваться зеленым ремешком.

Самым значимым внутренним изменением станет переход на чип Snapdragon Wear Elite от Qualcomm. Ранее ожидалось, что этот процессор получит только флагманская модель Ultra, однако теперь стало известно, что он появится и в обычных Galaxy Watch 9. Устройство также предложит 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного накопителя. Емкость аккумулятора составит 390 мАч для 40 мм и 445 мАч для 44 мм.

В числе функций заявлены расширенные возможности для контроля здоровья и тренировок. Пользователям будут доступны оценка качества сна, обнаружение признаков апноэ, персональный беговой тренер, а также интеграция с ИИ-помощником Gemini. Часы будут работать под управлением One UI 9 Watch на базе Wear OS 7.

Galaxy Watch 9

фото: EvLeaks

Galaxy Watch Ultra 2, в свою очередь, сохранят фирменный дизайн с квадратным корпусом и круглым экраном, однако станут на 10% тоньше по сравнению с предыдущим поколением. Корпус выполнен из титана, а 1,5-дюймовый OLED-экран с разрешением 480×480 сможет достигать пиковой яркости до 5000 нит.

Кроме того, флагманская модель получит защиту по стандартам 10 ATM и IP69K, аккумулятор 800 мАч с быстрой зарядкой, а также три физические кнопки, включая программируемую боковую клавишу. Часы будут иметь модули GPS, Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC и LTE.

Galaxy Watch Ultra 2

фото: EvLeaks

Официальная презентация Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 ожидается уже 22 июля на мероприятии Galaxy Unpacked.

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