Хлопок стал стратегическим ресурсом новой войны 21.07.2026, 12:50

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Для борьбы с Россией и Китаем он критически важен.

Стремительное наращивание производства боеприпасов в странах НАТО выявило неожиданное слабое место — дефицит хлопка, необходимого для выпуска нитроцеллюлозы, более известной как «пороховой хлопок». Именно этот материал остается одним из ключевых компонентов современных артиллерийских зарядов, несмотря на стремительное развитие высокотехнологичного вооружения, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

«Именно нехватка хлопковых линтеров — коротких волокон, остающихся после обработки хлопка, — стала одним из главных препятствий для увеличения выпуска боеприпасов», — пишет издание. Еще одной проблемой называют производство тротила. В Европе его фактически выпускает лишь один крупный завод, расположенный в Польше.

«Даже в эпоху цифровой войны боеприпасы по-прежнему зависят от нитроцеллюлозы», — отмечают авторы. Сейчас США, являющиеся крупнейшим производителем хлопковых линтеров, расширяют мощности по выпуску этого стратегического материала.

Европейские страны одновременно пытаются избавиться от зависимости от китайских поставщиков. Французская Eurenco вновь запустила производство нитроцеллюлозы, немецкая Rheinmetall переоборудует одну из своих площадок под выпуск необходимых компонентов, Польша строит новый завод, а в Швеции испытывают технологию получения сырья из переработанных текстильных отходов.

Все больше производителей также переходят на древесную целлюлозу. Финская компания Nammo уже использует этот подход, аналогичные проекты развивают предприятия во Франции, США и Канаде. Однако, как подчеркивает издание, нынешних объемов пока недостаточно.

«Для устойчивого обеспечения европейской оборонной промышленности требуется более 20 тысяч тонн нитроцеллюлозы ежегодно. Без долгосрочных государственных контрактов увеличить выпуск будет крайне сложно», — считают авторы.

При этом Россия также во многом зависит от поставок подобных материалов из Китая, которые США пытаются ограничить с помощью санкций. По мнению аналитиков, борьба за доступ к сырью становится не менее важной, чем производство самого оружия.

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