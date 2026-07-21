Распад РФ после войны Виталий Шапран

21.07.2026, 12:30

Чему следует готовиться Украине и ее союзникам.

Полиэкономическое моделирование – очень сложная вещь для Facebook. Впрочем, если отключить подробный анализ и предоставить только результаты, то можно увидеть новые мирные цели для Украины.

Российский диктатор пытается уничтожить Украину, поскольку в текущей ситуации длительный и гарантированный мир может наступить только на позорных для РФ условиях.

Впрочем, когда-нибудь Путина не станет, и постпутинская эпоха в Европе должна строиться в интересах справедливого и долгосрочного мира. И это не только интересы Украины, это интересы всех стран Европы, которые сейчас вынуждены наращивать военные бюджеты, отнимая средства у других сфер.

В РФ уже предприняли попытку навязать свою повестку дня Европе через статью малоизвестного российского олигарха в журнале The Economist. Идея статьи понятна: «мир – это хорошо, но оккупированные с 2014 года территории Украины никто не отдаёт, а санкции G-7 просто испаряются».

В сценарии уже не столь отдаленного будущего следует исходить из того, что РФ уже сейчас сильно ослаблена и для реанимации своей экономики нуждается в возвращении на европейские рынки не меньше, чем Украина нуждается в завершении войны.

Если путинская команда увлечется войной, то вполне возможно, что Украине стоит будет предложить союзникам план трансформации Российской Федерации (РФ) в Российскую Конфедерацию (РК). Риски распада РФ сейчас очень высоки, высоки как никогда.

Впрочем, перейдем к экономическим гарантиям мира:

С РФ снимают все санкции после того, как она вернётся к границам 1991 года. Согласитесь, что вернуться в Европу и в целом в цивилизованный мир с украденными землями невозможно – их нужно оставить на входе истинному владельцу.

Украина получает монополию на транспортировку газа и нефти (по трубопроводу) из РФ в ЕС. 50% работы здесь уже проделано — «Северный поток» уже не существует, трубопроводы через Беларусь уже заблокированы, осталось договориться с Турцией, чтобы эта страна обеспечила транзит на юг Европы. Уверен, Турция согласится на компенсационные механизмы, как и страны Южной Европы, чтобы получать российский газ через Украину.

Россия поставляет газ в Европу с оплатой раз в квартал за уже поставленный газ.

В случае начала войны работа трубопроводного транспорта прекращается автоматически, а оплата за уже потребленный Европой газ не производится.

К этой модели можно добавить налог на восстановление Украины, который будет уплачивать РФ вместе с платой за транзит, а также компенсационные выплаты Турции, которая, конечно, потеряет часть газового транзита.

Кроме того, РФ можно удержать от войны с помощью соглашения о размещении валютных резервов ЦБР. После подписания мирного соглашения резервы не будут разморожены в полном объеме, но ЦБР сможет получать по ним доход.

По сути, это также станет «вкладом» страны-агрессора в мирный процесс, чем-то вроде залога, который можно будет разблокировать только тогда, когда восстановится доверие Европы к тому, что сейчас называется РФ.

Пойдет ли РФ на этот нулевой вариант сейчас? Думаю, нет. Украине и партнерам нужно очень сильно поработать, чтобы подвести РФ к таким условиям, но для начала эти условия должны стать политэкономической целью завершения войны.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

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