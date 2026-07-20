«Котел в России постепенно накапливает давление» 2 20.07.2026, 13:55

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Недовольство россиян из-за ударов по Москве может выйти из-под контроля Кремля.

Российскую столицу и Подмосковье накрыла серия атак беспилотников. Дроны ударили по крупным складам Wildberries и другим логистическим объектам, а огромные столбы дыма были видны из разных районов Москвы.

Какие последствия для экономики РФ и способности Кремля продолжать войну уже имеет уничтожение таких объектов? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Тут есть первый важный момент. Это экономические последствия. Если оценить ущерб, который был нанесен первой атакой по складам Wildberries, то он составляет где-то около миллиарда долларов. Это оценка стоимости самих складов и товара, который на них хранился.

Что такое миллиард долларов для России? Это на сегодняшний день два-три дня войны, и это существенная сумма.

Тут тоже важно понимать, кто потерял эти деньги. Для самой компании Wildberries это около 7% складских помещений. 7% уничтожено, 93% работают, то есть это не критически. Сегодняшний удар, пока я еще оценок не видел, может добавить еще где-то 7%. В какой-то момент это может стать критическим для одной из ведущих компаний, такой как Wildberries.

Вторая категория, которая понесла потери, это предприниматели малого и среднего бизнеса в России. Для них этот удар очень болезненный. Многие из них, и этому есть видеоподтверждения, практически утром проснулись в банкротстве.

Компенсаций от государства им не будет. То, что сейчас рассматривает компания Wildberries для сохранения своего имиджа, это не немедленные компенсации, а какие-то льготы и кредиты. Вряд ли это спасет их клиентов и их бизнес.

В масштабах России это всего-навсего три дня войны, хотя это тоже очень много. Каждый день войны — это бюджет одного из небольших регионов. На общем фоне это не так много. Но если разобрать по составляющим, особенно что касается среднего и малого бизнеса, то для многих это катастрофические последствия.

Это то, что касается экономики. Но, на мой взгляд, гораздо более важный эффект все-таки психологический. Говорят, что украинские дроны проходят беспрепятственно. Это, наверное, большое преувеличение. Потому что из 400 дронов в лучшем случае доходит процентов 10. Это ни в какое сравнение не идет с возможностями России, когда день назад по Киеву в течение 40 минут практически каждую минуту прилетало по баллистической ракете: 40 минут — 40 баллистических ракет. Из них возможность перехвата была не более 20%.

С точки зрения военных возможностей у России сейчас все равно сохраняется это преимущество. Отличие в том, что Россия способна достигать цели практически без препятствий. Ущерб от этих разрушений и жертвы огромные. Но эффект на украинское общество, которое за эти пять лет войны не то чтобы привыкло, но уже каким-то образом адаптировалось, другой.

Каждый раз этот удар для украинцев болезненный, но он не имеет какого-то переломного эффекта. Все это было, все это есть. И мы где-то психологически готовы к тому, что это будет продолжаться.

У россиян сейчас наступил или наступает момент истины. Война устойчиво, на постоянной основе пришла в Москву. Тут нельзя сравнивать этот психологический эффект и его влияние на украинское общество и на российское население.

— В российских соцсетях появляется все больше видео, на которых люди возмущаются неспособностью властей защитить даже Москву и обвиняют Путина в беспомощности перед ударами ВСУ. К чему может привести рост такого недовольства среди простых россиян?

— Сейчас нет никаких признаков какого-то организованного протеста в России. Оппозиция, даже так называемые системные либералы, это какая-то имитация оппозиции, реальной оппозиции там нет. Она уничтожена просто как класс.

Даже та оппозиция, которая у них системная, все равно молчит. Какой-то один депутат-коммунист разоткровенничался, но потом затих. Продолжения нет. Какой-то военблогер стартанул раньше времени, начал критиковать Путина. Чем это закончилось? Психушкой для него, а для других Z-блогеров — тюрьмой.

Репрессивная система справляется, и пока организация протестов невозможна. То есть организаторов протеста там нет. Нет людей, которые могли бы поднять какие-то массовые митинги, выступить с какой-то политической программой и так далее.

То, что есть, это накопление недовольства. Причем, как мы видим, расчет, который в начале войны делали многие в Украине, а может, и на Западе, оказался ошибочным. Это был расчет на то, что поток цинковых гробов произведет какое-то влияние на восприятие войны. Но сейчас, когда это коснулось бытовых неудобств и бензина, ситуация меняется. Кроме бизнеса, пострадали и рядовые граждане, которые заказали себе что-то по дешевке на маркетплейсе и не получили.

И вот этот котел, над которым плотно закрыта крышка, постепенно накапливает давление. Нельзя исключать, как это было неоднократно в российской истории, если вспомнить знаменитый броненосец «Потемкин», когда матросы ели борщ и ничего не предвещало беды.

Этот стихийный, беспощадный взрыв может произойти в любой момент и в какой-то точке. А потом уже будет очередной тест для российской власти. Смогут они этот протест погасить, купировать, или же он будет иметь эффект лавины и выйдет из-под контроля.

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