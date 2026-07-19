Wildberries заявил, что не обязан платить за сгоревший товар 2 19.07.2026, 15:39

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Маркетплейс предложил вместо компенсаций кредиты.

После атаки украинских беспилотников на логистические комплексы Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и подмосковной Электростали основательница компании Татьяна Ким заявила, что маркетплейс юридически не обязан компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, однако прорабатывает механизм выплат и другие меры финансовой поддержки. «Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки», — написала Ким в своем телеграм-канале.

Она также сообщила, что с 19 июля компания вводит скидки на хранение товаров на ряде складов сроком на 45 дней и предоставляет 100-процентную скидку на транзитные поставки в региональные распределительные центры. По словам Ким, оценка ущерба, необходимая для определения размера выплат продавцам, займет до 30 дней. «Дополнительные меры поддержки наших партнеров прорабатываются совместно с WB Банком», — подчеркнула основательница Wildberries.

Параллельно WB Bank — структура, входящая в экосистему Wildberries, — объявил о запуске мер поддержки для пострадавших продавцов. Как сообщили в пресс-службе банка, пострадавшим представителям малого и среднего бизнеса готовы предложить льготные кредиты и специальные условия факторинга для восстановления товарных запасов. Также банк предоставит отсрочку по выплатам до шести месяцев. Для крупного бизнеса отдельный порядок поддержки обещают запустить в ближайшее время. Кроме того, банк отменит комиссии за платежи по России и начнёт начислять проценты на остатки по повышенной ставке, пишет The Moscow Times.

В результате атаки, произошедшей 18 июля, погибли семь сотрудников Wildberries, еще более 60 человек получили ранения. Ким сообщила, что семьям погибших компания выплатит по 2 млн рублей, а пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии, — по 1 млн рублей. В Электростали сейчас продолжается ликвидация последствий удара и тушение отдельных очагов возгорания, тогда как в Котовске пожарным удалось потушить открытое горение.

При этом с 7 июля вступила в силу обновленная оферта Wildberries, согласно которой компания сняла с себя ответственность за утрату товаров в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов.

По оценке экспертов, опрошенных «Ведомостями», в результате атак Wildberries могла лишиться около 350 тыс. кв. м логистических площадей — примерно 7% своих складских мощностей. Общий ущерб может достигать 50 млрд рублей, из которых 20 млрд — стоимость логопарков, а 30 млрд — уничтоженные товар и оборудование. Восстановление объектов займет от одного до двух лет, полагают эксперты. Источники The Bell оценили потерю складских мощностей компании примерно в 15%.

Управляющий партнер компании «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отметил, что наиболее серьезные последствия связаны не столько с повреждением складов, сколько с нарушением логистических цепочек: по его оценке, в ближайший месяц расходы Wildberries на логистику могут увеличиться вдвое. Партнер NF Group Константин Фомиченко, в свою очередь, считает, что существующая распределительная сеть позволит перераспределить товарные потоки между другими объектами, хотя в ряде регионов для этого потребуется изменить логистические маршруты.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что удары по Wildberries были целенаправленными. По его словам, эти объекты «использовались для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования».

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