Rheinmetall предложил Польше масштабное производство оружия 20.07.2026, 3:20

Среди планов – строительство завода в Польше.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall предложил Польше ряд совместных проектов, включая производство бронетехники, артиллерийских систем, ракетных установок и боеприпасов. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что в планы входят строительство первого завода Rheinmetall в Польше и интеграция польских компаний в цепочки поставок глобальной корпорации по продаже вооружений. Соответствующее предложение было направлено Министерству национальной обороны Польши.

В издании поделились, что на первом заводе Rheinmetall в Польше планируют начать производить модульные метательные заряды MCS для 155-мм артиллерийских боеприпасов.

В Rheinmetall также предложили наладить в Польше производство семейства тяжелых гусеничных машин поддержки на платформе Leopard 2. В него должны войти бронированные ремонтно-эвакуационные машины ARV3, инженерные машины AEV3 и мостоукладчики. Эти машины планируют поставлять польской и немецкой армиям, а доля польских предприятий в цепочке поставок должна составить не менее 50%.

Компания BAE Systems уже подписала меморандум о взаимопонимании с двумя польскими оборонными предприятиями относительно потенциальной локализации производства бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2 в Польше. Также соглашение предусматривает создание военных логистических машин на базе грузовиков с завода MAN в Неполомицах. Польская группа вооружений PGZ будет отвечать за их переоборудование для военных нужд.

Кроме того, в Rheinmetall предложили наладить совместное производство 30-мм автоматических пушек с польским предприятием Huta Stalowa Wola. Проект предусматривает передачу технологий и создание полного производственного цикла.

Также Польше предложили наладить совместное производство пусковых установок GMARS и ракет к ним. Эта система совместима с боеприпасами HIMARS и имеет вдвое больший боекомплект.

В Business Insider выяснили, что Rheinmetall также планирует привлечь предприятия PGZ к цепочке поставок колесных бронетранспортеров Boxer для выполнения немецких заказов. Эту платформу позже планируют предложить Вооруженным силам Польши.

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