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Хмара официально стал врио министра обороны Украины

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  • 20.07.2026, 21:49
Хмара официально стал врио министра обороны Украины
Евгений Хмара

На этом посту генерал-майор сменил Михаила Федорова.

Кабинет министров Украины по согласованию с президентом Владимиром Зеленским назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны. Об этом сообщила пресс-служба украинского военного ведомства.

На новой должности Хмаре поручено продолжить реформирование оборонной сферы и обеспечить проведение технологических ударных операций.

В числе других обозначенных задач — развитие программ прямого финансирования боевых подразделений, распределение личного состава, расширение поставок беспилотников и выполнение договоренностей с зарубежными партнерами.

Евгений Хмара — генерал-майор и кадровый сотрудник украинских силовых структур. С 2011 года он проходил службу в Центре специальных операций «А» СБУ, также известном как спецподразделение «Альфа». В 2023 году Хмара возглавил это подразделение. В январе 2026 года он был назначен временно исполняющим обязанности руководителя Службы безопасности Украины. До перехода в Министерство обороны он занимался вопросами проведения специальных и технологических операций.

Хмара сменил Михаила Федорова, который возглавлял Министерство обороны Украины полгода — с января 2026 года. Федоров подтвердил свою отставку 15 июля.

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