«Если россиянин хочет купить жилье в Беларуси, то ценник надо ставить выше» 21.07.2026, 9:04

Рынок недвижимости в Беларуси в последнее время сильно изменился.

Рынок недвижимости в Беларуси в последнее время сильно изменился. Цена квадратного метра вторичного жилья, требующего ремонта, составляет 4800-5100 рублей, отмечал в недавнем интервью директор агентства недвижимости. В среднем же в Минске цена за квадратный метр 6000-7500 рублей, а в новостройках с ремонтом доходит и до 20 тысяч рублей.

Для многих белорусов такие суммы абсолютно неподъемны — даже если брать жилье в кредит. «Салідарнасць» поинтересовалась, насколько это больная тема.

«Молодой паре, как мы, нереально купить квартиру»

Матвею и Анне по 27 лет. Супруги уже два года живут отдельно от родителей: арендуют жилье. В ближайшие годы пара хотела бы завести ребенка, но настораживает жилищный вопрос. Из-за высоких цен приобретение собственной квартиры, по их словам, выглядит невозможным.

— Из-за россиян рынок недвижимости улетел в космос так, что теперь молодой паре, как мы, нереально купить квартиру, — делится Матвей. — Да и не только молодой, а вообще — среднестатистическому белорусу. Выгоднее снимать всю жизнь. Кредит — это тоже что-то неподъемное, особенно если планировать в ближайшие годы рождение ребенка и декрет жены.

Тьфу-тьфу-тьфу, рынок арендного жилья сейчас остановился. Но за последнее время цены все равно выросли. Полтора года назад мы снимали двушку возле метро за 300,сейчас далеко отметро — за 400. Это в принципе средняя цена на простую двушку в Минске. В хороших районах, в новостройках или рядом с метро — это уже 500-600.Учитывая, что у нас средняя зарплата где−то 700. Как прожить на оставшиеся деньги? У нас только на продукты уходит около 300$.

Мы заходили на сайт Новой Боровой, там есть калькулятор кредита, график платежей. Где-то есть даже пятилетний грес-период, когда в месяц надо платить около двух тысяч рублей. Но когда он заканчивается, эта сумма увеличивается до четырех тысяч рублей на оставшиеся 20 лет.

Жена Матвея продолжает:

— Сложить наши зарплаты — это 6000 рублей. Больше четырех будет уходить только на кредит, — говорит Анна. — Но это же новостройка, там надо делать ремонт, покупать мебель, а это все тоже стоит денег. И что делать: еще один кредит брать?

Проблема собственного жилья, отмечают супруги, актуальна среди многих молодых семей. Попроще разве что тем, у кого в собственности уже есть хоть какая-то недвижимость, которую можно продать.

— У моей подруги очень большая студия в хорошем районе. Но они планируют детей, хотят расширяться, поэтому продали однушку, взяли кредит и купили хоть и меньше по квадратам, но трешку. Еще около 30-50 тысяч долларов, по их подсчетам, уйдет на ремонт. Это тоже в кредит. Но это хотя бы выглядит реально, учитывая, что они по хорошей цене продали студию.

У кого продавать нечего, считают собеседники «Салідарнасці», купить сейчас жилье в Беларуси нереально.

— Если помогают родители с обеих сторон, то вшестером вы еще накопите на одну квартиру, — продолжает Матвей. — Но мы с женой хотели бы все сделать сами. Сейчас, по ощущениям, чтобы приобрести свое жилье, надо заниматься чем-то незаконным.

И у меня, и у Ани зарплаты хорошие, но не для постройки жилья. И у наших друзей такая же ситуация, в том числе в областных городах. Некоторые даже думают брать кредит на постройку дома, потому что это выйдет намного дешевле, чем покупать квартиру.

Если учесть, что во время декрета жена не будет работать, то мне надо получать хотя бы семь тысяч рублей, чтобы получилось оплачивать кредит и нормально жить. Потому что на декретные рассчитывать не приходится — это всего 1000 рублей. Я уже не говорю про то, что к беременности надо подготовиться: пройти врачей, сдать анализы. Не экономить же на ребенке и здоровье.

Не знаю даже, что делать, как планировать свою жизнь, рождение детей. Многие говорят, что этот пузырь скоро должен лопнуть. Вопрос — сколько продлится это «скоро»? Пять лет мы еще можем подождать, не рожать детей, но больше — вряд ли.

Поэтому наш план — продолжать снимать квартиру. Получая 2000$ на двоих и арендуя квартиру за 400$, у нас комфортный уровень жизни, есть возможность откладывать.

Но если возьмем кредит даже на «вторичку» (почему-то даже «вторички» не уступают в цене новостройкам, хотя так не должно быть), то надо будет отдавать около 1000$ за жилье, во многом себя ограничивать.

Никто из нашего окружения не понимает, как купить квартиру, мы это периодически обсуждаем. Есть такая штука как жилищный баланс — с одной стороны, это классная тема, с другой — опасная. Ты вкладываешь деньги в кооператив, но не являешься владельцем квартиры, пока не выплатишь кредит. А вдруг компания разорится? Деньги впустую.

Понятно, что на цены повлияли россияне. Они скупают здесь жилье, для них это низкие цены. А мы сидим и думаем: как под это все подстроиться, как накопить? Я считаю, что надо ввести закон: если россиянин хочет купить жилье в Беларуси, то ценник надо ставить намного выше. Иначе белорусы останутся без квартир.

У нас друзья недавно чисто из интереса сходили посмотреть квартиру в ЖК «ДЕПО», где квадратный метр около 4000$. Так там во дворах в основном машины на российских номерах. Потому что большинство белорусов не могут себе позволить такие квартиры.

«Мы везунчики: купили двушку за 45 тысяч долларов с неплохим ремонтом»

Станиславу и его супруге по 42 года. Год назад семья приобрела квартиру в Витебске в кредит.

— Начали искать квартиру за полгода до покупки. Если два года назад в Витебске можно было купить вторичное жилье где-то за 30 тысяч долларов, то уже 1-1,5 года назад — от 40 тысяч.

То есть, цены значительно выросли. При том что ажиотажа на жилье в Витебской области нет — она самая отстающая в Беларуси. Считаю, что мы везунчики: купили двушку за 45 тысяч долларов с неплохим ремонтом.

Первоначальный взнос внесли около 15 тысяч долларов, ставка по кредиту 16,5%, учитывая льготу, так как мы стояли в очереди на расширение.

В месяц приходится платить около 1,5 тысяч рублей. Для нашего бюджета это выносимо, но все равно тяжеловато. Сначала старались платить ежемесячно больше, чтобы быстрее выплатить, но долго так продолжать не смогли: зарплата же не растет.

При этом скажу, что в Витебске еще хорошая ситуация. Моя сестра покупала квартиру в Минске несколько лет назад за 70 тысяч долларов. Сейчас она стоит 110 тысяч. Это очень хорошая инвестиция. Но это говорит и о ситуации на рынке — обычному белорусу даже с зарплатой в 3000 рублей становится все сложнее приобрести жилье. Я бы сказал, что это даже невозможно.

В новых ЖК цена за квадратный метр доходит до четырех тысяч долларов. А качество жилья там, как говорят, не очень. Совмещенная кухня с залом, окна на балконе шатаются, лифт долго вызывается, мало парковочных мест, поскольку каждый метр застроен.

Растет сейчас стоимость и арендного жилья. По работе мне часто приходится оставаться в Минске. Если раньше ночь в «Минск-Мире» стоила 100-110 рублей, то сейчас 200 — это в лучшем случае. Пару раз мне делали скидку как постоянному клиенту, но потом перестали. Хозяйка квартиры сказала: «Ты пойми, к нам сейчас россияне едут, мы зарабатываем».

«Страшно осознавать, что у меня, возможно, никогда не будет своего жилья»

Яне 27 лет, она уже несколько лет снимает квартиру в Минске вместе со знакомой. В столицу девушка перебралась из Могилевской области.

— У нас двушка и общий зал, совмещенный с кухней. На двоих выходит 300$ плюс коммунальные услуги. Район очень хороший, для него это демократичная цена. Нам повезло — снимаем по знакомству. Недавно проверяла: в этом районе средний ценник 500$. Понимаю, что без знакомств не могла бы тут снимать жилье.

Также около месяца назад мониторила сайты с жильем — не «бабушатник» в спальном районе стоит от 400 .При этом часто попадаются недострои с голыми стенами за 250 — очень грустно.

В идеале мне бы хотелось жить одной, так как я домоседка и люблю побыть одна. Но очень жалко отдавать такие деньги за жилье, в котором буду проводить только вечер, ночь и утро. О покупке своей квартиры часто говорю с родителями. Но я не готова сейчас влезать в кредит. Да и не факт, что мне его дадут: недавно читала, что в Минске надо получать пять тысяч рублей, чтобы его одобрили.

Причины, почему не хочу, следующие: во-первых, это большая ответственность, я не уверена, что потяну кредит. Во-вторых, на время ремонта надо снимать жилье — это дополнительные траты. И в-третьих — нет никакой уверенности в завтрашнем дне.

Родители говорят о жилищном балансе: когда делаешь взнос, тебя ставят на очередь, а через 2-3 года с кредитом можно выкупить жилье. Но эта тема как будто очень скользкая. Сейчас ничего невозможно планировать.

Страшно осознавать, что у меня, возможно, никогда не будет своего жилья, но такова реальность. Уже мирюсь с этой мыслью.

При этом я однозначно против покупать совместное жилье с молодым человеком — считаю, что у меня должно быть свое жилье, чтобы всегда было куда вернуться.

«Как бы ни старалась, понимаю, что одна не смогу вытянуть покупку квартиры»

Александре — 28 лет. Она снимает квартиру в Минске 2,5 года. Недавно девушке подняли арендную плату на 50$.

— Сейчас плачу 500$. С учетом нового ремонта, хорошего расположения и квадратных метров — это даже хорошая цена. Район мне нравится: есть кофейни, пункты выдачи маркетплейсов, рестораны, спортзал. Единственный минус — беда с парковками. Но так сейчас много где.

Последние несколько лет много думала о своем жилье, ходила на консультации в разные ЖК. Хорошо запомнила, что квартира, которую я насмотрела в «Новой Боровой», во второй половине 2024 года стоила около 100 тысяч долларов. В 2025-м, когда снова решила заняться этим вопросом, такая же квартира обошлась бы в 125 тысяч. Сейчас уже даже смотреть ничего не хочется.

У меня нет мужа, парня и материальной помощи от родителей. Как бы ни старалась, понимаю, что одна не смогу вытянуть покупку квартиры. Буквально месяц назад осознала это и приняла.

Я не смогу работать, путешествовать и наслаждаться жизнью, если возьму жилье в кредит на 20 лет. Но я не расстраиваюсь и не вижу ничего плохого, если придется всю жизнь арендовать жилье.

«У нас надежда на родительские квартиры»

Евгении и ее мужу 30 лет. Последние несколько лет супруги живут с бабушкой Евгении.

— До 2023 года мы снимали квартиру — однушка обходилась в 250$. Но потом моя мама уехала работать в другую страну, и мы с мужем решили переехать к бабушке, чтобы не оставлять ее одну. За это время цены на аренду квартир сильно поднялись. Да и не так просто найти, особенно с животными. Друзья больше месяца искали квартиру: думали до 350$ что-то найти, но в итоге сняли обычную однушку в среднем районе за 400.

Мы с мужем рассматривали возможность покупки своего жилья, но прикинули стоимость, и это ужас. Проценты по кредитам тоже сумасшедшие. Так что пока у нас надежда на родительские квартиры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com