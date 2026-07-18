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Москва погружается во тьму

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  • 18.07.2026, 14:02
  • 4,994
Москва погружается во тьму
Москву и область накрыло черное дымовое облако от пожара на Wildberries
Фото: Exilenova+ / Telegram

На смену нефтяному дождю пришел «снег» из пепла.

В результате успешной атаки Украины по логистическому объекту России на Москву надвигается черное дымовое облако, за которым не видно солнца. Об этом написал в Telegram мониторинговый паблик Exilenova+.

Канал показал фото и видео, на которых видны его масштабы. Пожар на объекте заметен даже с самолета.

«Ждем спутниковые снимки, там должно быть красиво», – подписал соответствующее видео Exilenova+. Он также показал безуспешные попытки россиян тушить пострадавший логистический хаб Кремля с помощью авиации.

«Может, хоть теперь они начнут интересоваться, по какой причине он сгорел?» – отметил паблик, обращаясь к россиянам.

Мониторинговый сервис DeepState, сотрудничающий с Министерством обороны Украины, показал спутниковые кадры с места события.

«В окрестностях Москвы прошла декоммунизация – дым от удара виден из космоса. Фотография метеосервиса Ventusky. Теперь действительно похоже на Мордор», – написал канал, сославшись на вымышленную область на юго-востоке Средиземья, королевство Темного Властелина Саурона, описанное Джоном Толкином в его «Властелине колец».

Supernova+ также распространил видео очевидцев и их реакции на черное облако (внимание, ненормативная лексика).

«Мособласть... Был дождь из нефти, теперь снег из пепла», – подписал он кадры, на которых видно, как на землю оседают характерные хлопья пепла.

«Москва в восторге», – комментирует столб дыма паблик.

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