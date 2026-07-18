У политзаключенного и журналиста Игоря Ильяша ухудшилось здоровье 18.07.2026, 15:01

Екатерина Андреева и Игорь Ильяш

Супруга политзаключенного бьет тревогу.

У белорусского журналиста, политзаключенного Игоря Ильяша ухудшилось здоровье после того, как в конце 2025 года его отправили в бобруйскую исправительную колонию № 2. Об этом «Радыё Свабода» рассказала его супруга журналистка Екатерина Андреева.

По ее словам, у нее нет возможности переписываться с мужем или созваниваться, однако она поддерживает связь с источниками, которых считает хорошо осведомленными о положении Игоря. По их информации, после этапирования в колонию с самого начала, еще во время карантина, он дважды находился в штрафном изоляторе (ШИЗО) по 15 суток, а затем его отправляли туда как минимум еще два раза. В общей сложности Игорь уже провел в ШИЗО около 60 дней.

— В бобруйской колонии, как мне рассказали, камеры ШИЗО маленькие и находятся в полуподвальном помещении. То есть там очень высокая влажность, а места для движения практически нет. После выхода из ШИЗО Игорь сразу начал жаловаться на отеки: у него опухали ноги и руки. Затем его направили работать на переработку резины, например, автомобильных шин. Это тоже очень плохо сказалось на здоровье — у него появились проблемы с координацией движений, особенно правой руки. А когда он в последний раз вышел из ШИЗО, люди видели, что он хромает. Кроме того, из-за пребывания в ШИЗО у него резко ухудшилось зрение, — рассказала Екатерина Андреева.

Еще одно серьезное последствие для здоровья Игоря Ильяша, по ее словам, — это сильное похудение.

Екатерина объясняет это «скудным питанием в колонии» и тем, что поскольку Игоря признали «экстремистом», он может покупать продукты в тюремном магазине только на сумму в две базовые величины (90 рублей) и лишь тогда, когда не находится в ШИЗО.

Кроме того, Игорь лишен возможности получать продуктовые передачи с воли, отметила Екатерина Андреева.

При этом моральное состояние мужа не вызывает у нее сильной тревоги, поскольку он хорошо держится, несмотря на ситуацию.

— Его здоровье — это то, что постоянно причиняет мне боль, а со всем остальным, я знаю, он справится. Моральное состояние у него хорошее. Он много читает, в том числе находит свою любимую историческую литературу. Знаю, что поход в библиотеку для него важнее, чем поход в тюремный магазин, — рассказала Екатерина Андреева о своем муже Игоре Ильяше.

18 июля Игорь отмечает день рождения — ему исполняется 38 лет. Он уже второй раз встречает свой праздник в заключении.

19 марта этого года Лукашенко помиловал 250 политзаключенных, 15 из которых, включая журналистку Екатерину Андрееву, были вывезены в Литву. Освобождение стало возможным после переговоров, которые в Минске провел Джон Коул, специальный посланник президента США Дональда Трампа.

Екатерина Андреева надеется, что в результате подобных переговоров на свободу выйдет и ее муж Игорь, а также другие заключенные журналисты и все белорусские политзаключенные.

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