Мэр Москвы сообщил о налете на столицу РФ тысячей беспилотников

Мэр Москвы сообщил о налете на столицу РФ тысячей беспилотников1
- 18.07.2026, 14:48
По его словам, только за неделю Москву атаковали почти две тысячи дронов ВСУ.
С 20:30 мск 11 июля по 08:30 18 июля в сторону Москвы летело 1892 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
По его словам, большая часть дронов якобы была нейтрализована на дальних подступах. На подлете к столице РФ якобы сбили 207 БПЛА.
В ночь на 18 июля в сторону Москвы летело более 370 БПЛА. На подлете к столице РФ уничтожили 64 беспилотника.
В подмосковном Ногинске после атаки дронов произошел пожар на территории нефтебазы. Под удар также попал (склад Wildberries Москва погружается во тьму - Новости Беларуси - Хартия'97) в Электростали.