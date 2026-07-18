Мэр Москвы сообщил о налете на столицу РФ тысячей беспилотников 1 18.07.2026, 14:48

По его словам, только за неделю Москву атаковали почти две тысячи дронов ВСУ.

С 20:30 мск 11 июля по 08:30 18 июля в сторону Москвы летело 1892 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, большая часть дронов якобы была нейтрализована на дальних подступах. На подлете к столице РФ якобы сбили 207 БПЛА.

В ночь на 18 июля в сторону Москвы летело более 370 БПЛА. На подлете к столице РФ уничтожили 64 беспилотника.

В подмосковном Ногинске после атаки дронов произошел пожар на территории нефтебазы. Под удар также попал (склад Wildberries Москва погружается во тьму - Новости Беларуси - Хартия'97) в Электростали.

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