Ученые создали робота, который сам одевает человека 1 18.07.2026, 15:50

Фото Reuter/Kim Soo-hyeon

Разработка вдохновлена поведением плюща.

Исследователи из Южной Кореи и США разработали роботизированную систему, которая позволяет человеку надевать одежду без помощи рук и участия других людей. Технология может найти применение в медицине, спасательных службах и на производствах с жесткими требованиями к защите, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Разработку создали специалисты KAIST и Стэнфордского университета. В основе системы лежат мягкие пневматические роботы, напоминающие растущие лианы. Они встроены в одежду и работают за счет давления воздуха, перемещаясь по поверхности тела и постепенно надевая ткань.

Фото Reuter/Kim Soo-hyeon

Главная особенность технологии заключается в том, что человеку не нужно стоять неподвижно или выполнять сложные команды. Робот способен адаптироваться к движению тела и повторять его форму.

«Когда я ехал на велосипеде, начался дождь, и я подумал, что было бы полезно, если бы дождевик мог надеваться автоматически», — рассказал исследователь KAIST Ким Нам Гюн.

«Механизм вдохновлен поведением плюща», — пишут ученые. Робот не перемещает все тело целиком, а постепенно «растет» с одного конца, что позволяет ему устойчиво двигаться по изогнутым поверхностям.

Разработчики считают, что технология особенно полезна для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Кроме того, ее можно использовать для быстрого надевания защитной экипировки сотрудниками чистых помещений на производстве микрочипов и спасателями.

Фото Reuter/Kim Soo-hyeon

Новый проект показывает, как достижения механической инженерии могут дополнять возможности искусственного интеллекта и создавать практические решения для повседневной жизни.

Фото Reuter/Kim Soo-hyeon

Фото Reuter/Kim Soo-hyeon

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