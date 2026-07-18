Ученые создали робота, который сам одевает человека

Ученые создали робота, который сам одевает человека1
- 18.07.2026, 15:50
Разработка вдохновлена поведением плюща.
Исследователи из Южной Кореи и США разработали роботизированную систему, которая позволяет человеку надевать одежду без помощи рук и участия других людей. Технология может найти применение в медицине, спасательных службах и на производствах с жесткими требованиями к защите, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Разработку создали специалисты KAIST и Стэнфордского университета. В основе системы лежат мягкие пневматические роботы, напоминающие растущие лианы. Они встроены в одежду и работают за счет давления воздуха, перемещаясь по поверхности тела и постепенно надевая ткань.
Главная особенность технологии заключается в том, что человеку не нужно стоять неподвижно или выполнять сложные команды. Робот способен адаптироваться к движению тела и повторять его форму.
«Когда я ехал на велосипеде, начался дождь, и я подумал, что было бы полезно, если бы дождевик мог надеваться автоматически», — рассказал исследователь KAIST Ким Нам Гюн.
«Механизм вдохновлен поведением плюща», — пишут ученые. Робот не перемещает все тело целиком, а постепенно «растет» с одного конца, что позволяет ему устойчиво двигаться по изогнутым поверхностям.
Разработчики считают, что технология особенно полезна для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Кроме того, ее можно использовать для быстрого надевания защитной экипировки сотрудниками чистых помещений на производстве микрочипов и спасателями.
Новый проект показывает, как достижения механической инженерии могут дополнять возможности искусственного интеллекта и создавать практические решения для повседневной жизни.