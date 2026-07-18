Как сейчас выглядит разобранный мост на проспекте Независимости 18.07.2026, 16:22

Фото: Минск-Новости

Строители демонтировали около половины старых конструкций.

В Минске продолжается реконструкция моста через Свислочь на проспекте Независимости возле парка имени Максима Горького. Работы начались 6 июля, и на сегодняшня демонтаж старых конструкций выполнен примерно на 50 процентов, пишет агентство «Минск-Новости».

По словам представителей строительной организации, уже снят мостовой настил и демонтированы элементы, которые необходимо заменить. Самым сложным этапом остается разборка конструкций, поскольку важно не повредить главную опорную арку. После завершения этих работ темпы реконструкции планируют увеличить. На объекте ежедневно работают около 70 специалистов.

Во время ремонта будет укреплена конструкция моста. Строители уложат новую монолитную плиту, выполнят работы по стабилизации арки, а также восстановят участки бетонных сводов над рекой, где сейчас удаляют поврежденные слои бетона.

Продолжается и обновление металлического ограждения. Сначала ремонтируют участок со стороны парка имени Янки Купалы, после чего работы перенесутся на противоположную сторону моста. Кроме этого, будут восстановлены гранитная облицовка и декоративные элементы. Поврежденные гранитные блоки заменят новыми, чтобы сохранить исторический вид сооружения.

Мост имеет статус историко-культурной ценности, поэтому после реконструкции его архитектурный облик, размеры и количество полос для движения транспорта не изменятся.

Строители работают круглосуточно. По их словам, работы идут по графику и даже немного его опережают. Если погода ухудшится, график могут незначительно скорректировать.

С 5 июля на время реконструкции для большинства автомобилей закрыто движение по этому участку проспекта Независимости. Общественный транспорт, маршрутные такси и транспорт экстренных служб продолжают курсировать без изменений. Для остальных транспортных средств организован объезд по первому и второму транспортным кольцам, а также по прилегающим улицам.

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