Дженнифер Лопес произвела фурор своим откровенным нарядом 11 18.07.2026, 16:53

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Фото: yahoo

56-летняя певица блистала на модном шоу в Сицилии.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес произвела фурор своей невероятной фигурой во время выступления на закрытии модного шоу Dolce & Gabbana Alta Moda в Таормине, Сицилия. 56-летняя звезда вышла на сцену в соблазнительном кружевном наряде, который великолепно подчеркнул ее фигуру и не оставил места для воображения.

Знаменитость блистала на мероприятии в черном корсетном боди, которое акцентировал внимание на ее пышном декольте. Пикантный верх она скомбинировала с колготками в сетку, чулками с подвязками и туфлями на каблуках. Фотографии с эффектного выступления артистки появились на официальной странице бренда в Instagram.

Особого внимания заслуживают и украшения, которыми Джей Ло дополнила откровенный образ. Она надела массивное золотое колье, которое изящно свисало до талии, а также сверкающие серьги.

Что касается прически, то звезда не придумывала ничего необычного. Дженнифер Лопес оставила свои длинные волосы распущенными, благодаря чему некоторые танцевальные движения выглядели более эффектно, ведь при движениях головой ее пряди игриво перекидывались из стороны в сторону.

Соблазнительный образ знаменитости произвел неизгладимое впечатление не только на зрителей грандиозного шоу, но и на пользователей сети. Поклонники певицы не скупились на комплименты в комментариях:

«Икона стиля».

«Ты была просто невероятна! Множество комплиментов и огромное спасибо!»

«Дженнифер – это буквально живое произведение искусства».

«Непревзойденная королева».

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