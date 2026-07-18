Al Jazeera: Украина отрезала Крым от России

Al Jazeera: Украина отрезала Крым от России1
- 18.07.2026, 12:18
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И это только начало.
Украинские удары по российской логистике, энергетике и топливной инфраструктуре привели к перебоям с электричеством и дефициту бензина в оккупированном Крыму, пишет Al Jazeera.
По данным издания, украинская кампания фактически отрезала полуостров от России.
Операция Сил беспилотных систем «МоЛоЧКа» против российского «теневого флота» осложнила поставки нефти и топлива на полуостров.
Украинская сторона заявила о поражении уже более 170 судов в Азовском и Черном морях, и это еще не конец – кампания продолжается.
Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов признал проблемы с продажей бензина и перебои с электроэнергией. В регионе начали использовать генераторы и вводить ограничения для бизнеса.
Al Jazeera отмечает, что Киев оказывает сильное давление на российскую экономику. Одновременно Украина, наращивая производство собственных беспилотников и ракетных систем – этот подразумевает еще больше сложностей для Москвы в будущем.
Крым ждет еще больше страданий, поскольку украинская кампания, судя по всему, набирает обороты.