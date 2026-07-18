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Украинские зенитчики эффектно сбили российский «Шахед»

  • 18.07.2026, 13:06
Украинские зенитчики эффектно сбили российский «Шахед»

Момент попал на видео.

Военнослужащие 156-го зенитного ракетного полка имени Максима Кривоноса обнародовали кадры боевых действий по уничтожению российских дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские зенитчики во время одной из вражеских атак уничтожили российский БПЛА типа «Шахед», применив зенитный ракетный комплекс «Куб».

На видео запечатлена боевая работа расчета ЗРК, момент запуска ракеты и поражение вражеского беспилотника, который взорвался в воздухе.

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