В Бресте «вышедшая на пенсию» собака стала лицом крупного предприятия

В Бресте «вышедшая на пенсию» собака стала лицом крупного предприятия2
- 18.07.2026, 12:37
Корги по кличке Брюша стала лицом «Брестэнерго».
Корги по кличке Брюша стала лицом «Брестэнерго» в соцсети Threads, сообщил телеграм-канал #1регион.
По легенде, Брюша вышла на пенсию и теперь она помогает рассказывать о работе энергетиков «в легком и доступном формате».
«В первых публикациях четвероногий блогер показывает рабочие будни энергетиков. Пользователи могут увидеть изнутри, как устроена энергетическая отрасль региона, глазами необычного милого помощника», — рассказали в «Брестэнерго».