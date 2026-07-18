В Бресте «вышедшая на пенсию» собака стала лицом крупного предприятия 2 18.07.2026, 12:37

Собака Брюша. Брест, 2026 год

Фото: threads.com/@brestenergo

Корги по кличке Брюша стала лицом «Брестэнерго».

Корги по кличке Брюша стала лицом «Брестэнерго» в соцсети Threads, сообщил телеграм-канал #1регион.

По легенде, Брюша вышла на пенсию и теперь она помогает рассказывать о работе энергетиков «в легком и доступном формате».

«В первых публикациях четвероногий блогер показывает рабочие будни энергетиков. Пользователи могут увидеть изнутри, как устроена энергетическая отрасль региона, глазами необычного милого помощника», — рассказали в «Брестэнерго».

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