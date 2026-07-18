«Путин – самый большой неудачник в истории России» 18.07.2026, 8:06

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ФОТО: GETTY IMAGES

Как соседи начали унижать диктатора РФ.

Удары Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам все сильнее сказываются на топливном рынке страны-агрессора. Москва уже вынуждена просить помощи у Индии и Беларуси, однако возможных поставок не хватит, чтобы преодолеть дефицит бензина.

Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала рассказал, как соседние страны реагируют на просьбу Кремля и почему это стало личным унижением для Владимира Путина. Он также объяснил, как полномасштабная война разрушила образ российского диктатора как влиятельного геополитического игрока.

Удары Сил обороны Украины остановили около 40% российской нефтепереработки, а быстро восстановить поврежденные мощности Москва вряд ли сможет. Кремль уже ищет бензин в Индии и Беларуси, однако доступных объемов недостаточно даже для кратковременного преодоления дефицита.

То, что Беларусь может поставить за месяц, Россия расходует примерно за один день. Казахстан также не спешит спасать российский топливный рынок. Предложенных 50 тысяч тонн хватило бы стране-агрессору лишь примерно на 12 часов, а саму возможность помощи там представили в унизительной для Кремля форме.

«Казахстан откровенно издевается над Путиным: если вы попросите и скажете, что вам нужна гуманитарная помощь, тогда, возможно, дадим. А пока еще посмотрим», – рассказал Бронжуков.

Еще до полномасштабного вторжения российский диктатор пытался представлять себя геополитическим стратегом, контролирующим соседей и влияющим на их решения. Теперь он вынужден просить у них топливо, в то время как даже формальные партнеры России открыто демонстрируют, что не боятся отказывать Москве или выдвигать ей условия.

«Путин – самый большой неудачник в истории России. Надо было умудриться настолько бездарно все потерять»,– подчеркнул политолог.

Топливный кризис стал еще одним ударом по имиджу Кремля как центра силы, ведь страна, которую годами называли "бензоколонкой", теперь сама не может обеспечить себя бензином.

До полномасштабного вторжения Кремль имел значительное влияние на страны, которые годами считались близкими к России. Теперь ситуация изменилась настолько, что президент Сербии приезжает в Киев на День украинской государственности, а Казахстан позволяет себе открыто насмехаться над просьбами Москвы о помощи. Война не укрепила позиции Путина, а показала, насколько ограниченными стали его возможности оказывать давление на соседей и управлять их решениями.

Несмотря на постепенное ослабление России, у Путина до сих пор достаточно ракет и другого оружия, чтобы продолжать террор против Украины. Однако полномасштабная война уже показала истинное состояние его режима, который не способен достичь поставленных целей, теряет ресурсы и сталкивается со все большим количеством проблем.

«Украинская армия и героический украинский народ за эти годы действительно сделали из Путина полного неудачника. Но у этого неудачника, к сожалению, еще достаточно оружия и ракет, чтобы продолжать терроризировать нас», – подчеркнул Бронжуков.

Каждый новый день активных боевых действий лишь увеличивает цену войны для Кремля. Российская экономика истощается, проблемы внутри страны накапливаются, а завершить войну на выгодных для себя условиях диктатор уже не может.

«Проблемы путинского режима обнажились настолько, что уже ясно: он не выдержит. Каждый день затягивания активной фазы боевых действий будет стоить Путину еще больших проблем», – пояснил политолог.

Усталость от режима растет не только в Украине и Европе, но и внутри самой России. Дальнейшее затягивание войны может еще сильнее расшатать систему, которая держится на репрессиях, пропаганде и страхе перед потерей власти.

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