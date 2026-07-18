Политолог: «Адские» санкции Грэма приблизят момент, когда Россия падет 18.07.2026, 8:50

Линдси Грэм

Экономическое давление имеет не меньшее значение, чем решения на поле боя.

Война против России все больше превращается в борьбу за ресурсы, в которой скорость оказания экономического давления имеет не меньшее значение, чем решения на поле боя. Законопроект Линдси Грэм и Ричарда Блюменталя может стать одним из самых мощных инструментов, поскольку предусматривает введение вторичных пошлин для стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы.

Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала объяснил, почему даже смягченная версия этих санкций способна нанести более сильный удар по экономике России. Он также рассказал, при каких условиях новые ограничения приблизят момент, когда Кремль больше не сможет выдерживать войну на истощение.

Законопроект Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя может стать серьезным инструментом давления не только на Россию, но и на страны, которые продолжают покупать ее энергоресурсы. Прежде всего речь идет о Китае и Индии, однако важной будет и реакция Турции, которая остается одним из крупнейших покупателей российской нефти и газа.

Документ уже смягчили: предложенные пошлины снизили с 500% до 100%, а Дональду Трампу дали возможность самостоятельно приостанавливать их действие. Даже в таком виде новые ограничения могут усилить давление на российскую экономику и заставить торговых партнеров Кремля выбирать между сотрудничеством с США и закупкой российских ресурсов.

«Любое усиление давления на Российскую Федерацию и затягивание экономической петли на шее путинского режима следует приветствовать обеими руками»,– подчеркнул Бронжуков.

В то же время окончательный результат будет зависеть от Трампа, чьи решения часто меняются. Сейчас его отношения с Украиной и Владимиром Зеленским улучшились, поэтому Киеву важно использовать этот период для продвижения новых санкций и других решений, способных ослабить Россию.

«Если у нас будет возможность воспользоваться его положительным отношением к Украине, нужно выжать максимум из этого лимона, сделать лимонад и двигаться дальше к принятию следующих решений», – сказал политолог.

Ни один пакет санкций не остановит войну мгновенно, однако последовательное ограничение российских доходов сокращает ресурсы Кремля.

Россия рассчитывает измотать Украину и ее партнеров, поэтому каждое новое ограничение должно постепенно сокращать доходы агрессора и лишать его возможности финансировать войну.

«Это война на истощение, в которой выстоит тот, кто продержится на один день дольше. Вторичные пошлины, предусмотренные законопроектом Грэма и Блюменталя, приближают момент, когда Россия падет»,– подчеркнул Бронжуков.

Американские ограничения должны быть подкреплены новым пакетом санкций Европейского Союза. Скоординированное давление с обеих сторон Атлантики может дать более ощутимый результат, чем отдельные решения, особенно если ограничения будут вводиться последовательно и без длительных исключений для российских партнеров.

«Санкции дают результат, но он наступает слишком медленно, учитывая, что Украина платит самую высокую цену – кровью своих защитников и гибелью мирных жителей»,– сказал политолог.

Дальнейшее усиление экономического давления должно сократить время, в течение которого Кремль еще способен поддерживать войну. Для этого союзникам нужно не только принимать новые пакеты санкций, но и следить за тем, чтобы Россия не обходила их через третьи страны.

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