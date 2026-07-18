Туск оценил шаги Зеленского по улучшению отношений с Польшей 18.07.2026, 9:43

Дональд Туск

Варшава готова к «серьезному и дружественному диалогу» с Киевом.

Премьер-министр Польши Дональд Туск положительно отреагировал на шаги президента Украины Владимира Зеленского по активизации украинско-польского диалога.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на X Дональда Туска.

Глава польского правительства отреагировал на заявление Зеленского в соцсети X.

«С удовольствием и надеждой воспринимаю слова и решения Владимира Зеленского по поводу отношений между нашими государствами, которые должны основываться на взаимном уважении и правде», - отметил Туск.

Он подчеркнул, что Польша готова к «серьезному и дружественному диалогу» – как по вопросам, объединяющим две страны, так и тем, что сегодня являются предметом разногласий.

Ранее президент Украины анонсировал пять решений для улучшения отношений с Польшей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com