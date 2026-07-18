Туск оценил шаги Зеленского по улучшению отношений с Польшей
- 18.07.2026, 9:43
Варшава готова к «серьезному и дружественному диалогу» с Киевом.
Премьер-министр Польши Дональд Туск положительно отреагировал на шаги президента Украины Владимира Зеленского по активизации украинско-польского диалога.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на X Дональда Туска.
Глава польского правительства отреагировал на заявление Зеленского в соцсети X.
«С удовольствием и надеждой воспринимаю слова и решения Владимира Зеленского по поводу отношений между нашими государствами, которые должны основываться на взаимном уважении и правде», - отметил Туск.
Он подчеркнул, что Польша готова к «серьезному и дружественному диалогу» – как по вопросам, объединяющим две страны, так и тем, что сегодня являются предметом разногласий.
Ранее президент Украины анонсировал пять решений для улучшения отношений с Польшей.