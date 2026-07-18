закрыть
18 июля 2026, суббота, 9:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Туск оценил шаги Зеленского по улучшению отношений с Польшей

  • 18.07.2026, 9:43
Туск оценил шаги Зеленского по улучшению отношений с Польшей
Дональд Туск

Варшава готова к «серьезному и дружественному диалогу» с Киевом.

Премьер-министр Польши Дональд Туск положительно отреагировал на шаги президента Украины Владимира Зеленского по активизации украинско-польского диалога.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на X Дональда Туска.

Глава польского правительства отреагировал на заявление Зеленского в соцсети X.

«С удовольствием и надеждой воспринимаю слова и решения Владимира Зеленского по поводу отношений между нашими государствами, которые должны основываться на взаимном уважении и правде», - отметил Туск.

Он подчеркнул, что Польша готова к «серьезному и дружественному диалогу» – как по вопросам, объединяющим две страны, так и тем, что сегодня являются предметом разногласий.

Ранее президент Украины анонсировал пять решений для улучшения отношений с Польшей.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин