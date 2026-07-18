Foreign Affairs: Торговой войны между Европой и Китаем не избежать 18.07.2026, 10:26

Европа готовится к битве за будущее своей промышленности.

Европейский союз все меньше верит в возможность компромисса с Китаем и готовится к жесткому противостоянию из-за торгового дисбаланса. Как пишет Foreign Affairs, европейские лидеры считают, что китайская промышленная экспансия угрожает ключевым секторам экономики ЕС — от автомобилестроения до химической отрасли и зеленой энергетики, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Пекин пытался представить себя ответственным партнером на фоне напряженности между Европой и США, однако не предложил решений по главным претензиям Брюсселя — масштабным субсидиям китайским компаниям и неравным условиям конкуренции.

По данным издания, доля Китая в мировом производстве выросла примерно с 6% в 2000 году до около 30% сегодня, тогда как доля Евросоюза снизилась с 30% до 17%. Китайский профицит в торговле с ЕС в прошлом году достиг около 411 млрд долларов.

«Китайский шок реален. И он с полной силой ударяет по немецкой промышленности», — заявил основатель компании Herrenknecht Мартин Херренкнехт.

Европейские политики все чаще выступают за защитные меры. Франция предлагала установить уровень защиты, сопоставимый с тарифом около 30% на китайские товары, а Еврокомиссии поручено подготовить возможные варианты действий.

Главная опасность, по мнению авторов, заключается в том, что европейские компании могут потерять целые отрасли, как это произошло ранее с солнечной энергетикой, где китайские производители практически вытеснили европейских конкурентов.

«Сохранение прежнего порядка больше не является вариантом», — считают авторы статьи.

При этом Европа не намерена полностью отказываться от мировой торговли. Брюссель рассматривает создание коалиции с США, Японией, Южной Кореей и другими партнерами для давления на Пекин.

Если ЕС не сможет защитить собственную промышленную базу, Китай получит еще большее влияние на европейскую экономику и стратегическую политику.

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