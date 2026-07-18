Появились кадры со спутников, как горят танкеры «теневого флота» РФ в Азовском море
- 18.07.2026, 11:11
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Зафиксированы восемь пораженных судов.
В Сети опубликованы новые спутниковые снимки, на которых, как утверждают мониторинговые проекты, зафиксированы восемь ранее пораженных российских судов в Азовском море.
Об этом в частности сообщает OSINT-канал DniproOfficial. По данным источника, снимки были сделаны 13 июля 2026 года.
На них видны танкеры так называемого «теневого флота», находящиеся в нескольких точках акватории Азовского моря. В одной из локаций, вероятно, зафиксированы сразу два судна, пришвартованные борт к борту.
Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщал, что в ночь на 13 июля украинские беспилотники поразили 15 российских судов в Азовском море, среди которых семь танкеров, пять сухогрузов, паром и два буксира. По его словам, за девять суток масштабной операции результативным ударам подверглись в общей сложности 116 российских танкеров.