Появились кадры со спутников, как горят танкеры «теневого флота» РФ в Азовском море 18.07.2026, 11:11

1,620

Зафиксированы восемь пораженных судов.

В Сети опубликованы новые спутниковые снимки, на которых, как утверждают мониторинговые проекты, зафиксированы восемь ранее пораженных российских судов в Азовском море.

Об этом в частности сообщает OSINT-канал DniproOfficial. По данным источника, снимки были сделаны 13 июля 2026 года.

На них видны танкеры так называемого «теневого флота», находящиеся в нескольких точках акватории Азовского моря. В одной из локаций, вероятно, зафиксированы сразу два судна, пришвартованные борт к борту.

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщал, что в ночь на 13 июля украинские беспилотники поразили 15 российских судов в Азовском море, среди которых семь танкеров, пять сухогрузов, паром и два буксира. По его словам, за девять суток масштабной операции результативным ударам подверглись в общей сложности 116 российских танкеров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com