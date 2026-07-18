ВСУ ударили по энергообъектам на востоке Крыма 18.07.2026, 11:54

Электроснабжение на полуострове ограничено.

Вооруженные силы Украины в ночь на 18 июля ударили по энергетическим объектам в восточной части Крыма. Электроснабжение ограничено, сообщила пресс-служба «Крымэнерго».

«Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова»,— указано в сообщении «Крымэнерго».

По данным Минобороны России, прошлой ночью силы ПВО якобы сбили 379 беспилотников ВСУ над российскими регионами, в том числе над Крымом. Проблемы с электроснабжением в Крыму и Севастополе обострились в конце июня после атак ВСУ на энергообъекты. Несколько раз на полуострове полностью отключали электричество.

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