В РФ «отбивались» от дронов почти в 20 регионах
- 18.07.2026, 12:16
ВСУ запустили по России сотни беспилотников.
Российская ПВО, по официальной версии, снова «справилась» с сотнями дронов. В то же время география ночной атаки охватила почти два десятка регионов.
Об этом сообщает минобороны РФ.
В российском военном ведомстве заявили, что в ночь на 18 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников самолетного типа.
По утверждению Минобороны РФ, беспилотники якобы были сбиты над территориями:
Белгородской области;
Брянской области;
Курской области;
Смоленской области;
Рязанской области;
Калужской области;
Тульской области;
Тамбовской области;
Орловской области;
Липецкой области;
Тверской области;
Псковской области;
Воронежской области;
Ростовской области;
Волгоградской области;
Ленинградской области;
Владимирской области;
Московского региона;
Краснодарского края;
временно оккупированного Крыма;
акваторий Азовского и Черного морей.