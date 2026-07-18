В РФ «отбивались» от дронов почти в 20 регионах 18.07.2026, 12:16

ВСУ запустили по России сотни беспилотников.

Российская ПВО, по официальной версии, снова «справилась» с сотнями дронов. В то же время география ночной атаки охватила почти два десятка регионов.

Об этом сообщает минобороны РФ.

В российском военном ведомстве заявили, что в ночь на 18 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников самолетного типа.

По утверждению Минобороны РФ, беспилотники якобы были сбиты над территориями:

Белгородской области;

Брянской области;

Курской области;

Смоленской области;

Рязанской области;

Калужской области;

Тульской области;

Тамбовской области;

Орловской области;

Липецкой области;

Тверской области;

Псковской области;

Воронежской области;

Ростовской области;

Волгоградской области;

Ленинградской области;

Владимирской области;

Московского региона;

Краснодарского края;

временно оккупированного Крыма;

акваторий Азовского и Черного морей.

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