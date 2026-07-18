закрыть
18 июля 2026, суббота, 13:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В РФ «отбивались» от дронов почти в 20 регионах

  • 18.07.2026, 12:16
В РФ «отбивались» от дронов почти в 20 регионах

ВСУ запустили по России сотни беспилотников.

Российская ПВО, по официальной версии, снова «справилась» с сотнями дронов. В то же время география ночной атаки охватила почти два десятка регионов.

Об этом сообщает минобороны РФ.

В российском военном ведомстве заявили, что в ночь на 18 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников самолетного типа.

По утверждению Минобороны РФ, беспилотники якобы были сбиты над территориями:

Белгородской области;

Брянской области;

Курской области;

Смоленской области;

Рязанской области;

Калужской области;

Тульской области;

Тамбовской области;

Орловской области;

Липецкой области;

Тверской области;

Псковской области;

Воронежской области;

Ростовской области;

Волгоградской области;

Ленинградской области;

Владимирской области;

Московского региона;

Краснодарского края;

временно оккупированного Крыма;

акваторий Азовского и Черного морей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин