Минчанин показал «ремонт», который провели в подъезде дома после обращения в службу 115 1 18.07.2026, 12:06

Коллаж «Зеркала»

Фото: Threads/vova_suvorov513

Фотофакт.

Житель Минска показал подъезд дома на проспекте Пушкина после «ремонта» и обратился к ЖКХ с вопросом, считают ли они такое решение проблемы приемлемым. Снимки он опубликовал в Threads, передает «Зеркало».

— В таком аварийном состоянии находится подъезд на проспекте Пушкина 32 в Минске. В марте по заявке в 115 робот отзвонился и сообщил о проведенном ремонте. Пока несчастный случай не произойдет, ремонт тоже не произойдет… Как вам такой ремонт? ЖКХ, все в порядке? — написал автор поста.

На опубликованных кадрах видно, что прямо у основания пандуса из тротуарной плитки образовался глубокий провал — дыра с торчащей ржавой арматурой, и «решение» проблемы: вместо того чтобы засыпать провал, укрепить основание и заново положить плитку, коммунальники просто накрыли эту опасную яму куском фанеры.

Самое эпичное в этом «ремонте» — кусок доски лежит прямо на пути движения. То есть человек с детской коляской или в инвалидном кресле сначала должен преодолеть этот барьер, чтобы спуститься по пандусу. К тому же этот «мостик» может прогнуться под весом или сдвинуться, что может привести к травмам.

Некоторые комментаторы под постом пошутили, что «некому делать ремонт» и «один робот позвонил, а другой робот, наверное, делал ремонт».

Также автору посоветовали писать электронную жалобу в администрацию района и города. Он отметил, что уже написал обращение, но ответа пока не получил.

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