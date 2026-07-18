Белоруска показала завтрак в могилевской больнице

Белоруска показала завтрак в могилевской больнице1
- 18.07.2026, 11:38
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Неожиданный продукт на тарелке удивил комментаторов в соцсети.
Белоруска показала в Threads завтрак, который ей приготовили в Могилевской больнице № 1 и удивила пользователей, передает «Зеркало».
— Давайте вместе восхитимся сегодняшним завтраком в Могилевской больнице № 1. P. S. тут должна быть еще и манка, но сами понимаете, — написала она.
На кадрах видно, что завтрак состоит из творожной запеканки со сметаной и горсти черешни.
Пользователи в комментариях признались, что наличие черешни их удивило, другие отметили, что это еще «роскошная» еда по сравнению с той, что дают в других больницах, а кто-то даже жаловался, что кормят так хорошо, что неизбежно набирается вес:
«Лежала в оториноларингологическом отделении — кормили, как на убой, и все вкусно, набрала 3 кг».
«Кг черешни 11 рублей. Норм завтрак».
«У вас еще роскошь».
«Прекрасный завтрак, все вери найс, вери гуд».
«Что-то на богатом».
«А что не так?! Белок и витамины, все полезное!».
«Лежала в городской больнице в январе буквально в экстренной гинекологии. За 10 дней только больничной еды +3кг».
«Сырник и черешня? Реально шикарный».