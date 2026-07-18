Зеленский прокомментировал удары ВСУ по складам Wildberries 1 18.07.2026, 11:29

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Владимир Зеленский

Склады использовались агрессором для обеспечения поставок комплектующих для производства дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары ВСУ по складам Wildberries.

«Сегодня наши дальнобойные санкции сработали по трем направлениям на российской территории, а также на временно оккупированной нашей земле и в море», — написал он в своем телеграм-канале.

«В частности, в ответ на российские удары по нашей гражданской инфраструктуре, по нашим городам и общинам были повреждены два значимых логистических объекта — в Московском и Тамбовском регионах, на расстоянии более 500 и около 700 километров от линии фронта. Они использовались агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования», — отметил Владимир Зеленский.

«Также был поврежден нефтяной объект. Кроме того, украинские мидлстрайки работали по целям в акватории Азовского моря и Чёрного моря, а также во временно оккупированном нашем Крыму», — добавил президент Украины.

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