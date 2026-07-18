10 цитат Нельсона Манделы, которые вдохновляют продолжать бороться 3 18.07.2026, 10:37

Нельсон Манделa

Сегодня мир отмечает Международный день легендарного борца за права человека и лауреата Нобелевской премии мира.

18 июля мир отмечает Международный день Нельсона Манделы – легендарного борца за права человека, первого темнокожего президента ЮАР и лауреата Нобелевской премии мира.

Эта дата, провозглашенная ООН в честь дня рождения большого лидера, является символом борьбы за свободу, равенство и гуманизм. Нельсон Мандела провел за решеткой 27 лет, но не сломался. По случаю годовщины со дня рождения выдающегося правозащитника 24 Канал предлагает вам вспомнить его самые сильные и глубокие высказывания о жизни, лидерстве и вере в людей.

О свободе и борьбе

«Свобода неделима: оковы на одном человеке из моего народа – это оковы на всех, а оковы на всем народе – это оковы на мне».

«Когда поднимешься на большую гору, видишь, что предстоит преодолеть еще гораздо больше гор».

О жизни и вызовах

«В жизни имеет значение не тот факт, что мы жили, а то, что мы изменили в жизни других – вот что будет определять значимость жизни, которую мы ведем».

«Одних людей трудности ломают, а других – формируют. Ни один топор не достаточно остр, чтобы рассечь душу грешника, который продолжает стремиться, который вооружен надеждой, что он поднимется даже в конце».

«Каждый может подняться выше обстоятельств и достичь успеха, если будет действовать преданно и вдохновенно».

О лидерстве и характере

«Настоящие лидеры должны быть готовы пожертвовать всем ради свободы своего народа».

«Образование – большая движущая сила личностного развития. Именно благодаря образованию дочь крестьянина может стать врачом, сын шахтера – начальником шахты, а ребенок фермера – президентом великой нации».

«Я люблю друзей, обладающих независимым умом, потому что они, как правило, заставляют тебя видеть проблемы со всех сторон».

О человеческих ценностях и равенстве

«Основополагающая забота о других в нашей личной и суспильной жизни окажет значительное влияние на то, чтобы сделать мир лучшим местом, о котором мы так страстно мечтали».

«Я никогда не считал ни одного человека своим начальником, ни в моей жизни за пределами тюрьмы, ни в тюрьме».

Цитаты Нельсона Манделы – что он говорил о свободе, борьбе, лидерстве и характере

Лучшие цитаты Нельсона Манделы о вызовах, человеческих ценностях и свободе. Читайте глубокие высказывания и жизненные правила борца за права человека – Lifestyle 24.

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