Бекхэм назвал главную сенсацию ЧМ-2026 18.07.2026, 11:14

1,554

Дэвид Бекхэм

Игроки этой сборной «покорили сердца множества людей».

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился размышлениями по поводу текущего чемпионата мира.

Легендарный полузащитник выделил игру сборной Кабо-Верде, которая смогла пробиться в плей-офф турнира.

«Самые значимые моменты ЧМ-2026? Их было очень много. Каждый чемпионат мира открывает новых игроков — футболистов, которых широкая публика, возможно, плохо знает или вообще никогда не видела в деле. Мундиаль дает им шанс встретиться с сильнейшими сборными и чемпионами мира — и зачастую они удивляют и восхищают зрителей.

Этот чемпионат мира стал самым масштабным в истории и подарил возможность выступить даже тем странам, которые раньше никогда не участвовали в турнире. Например, сборная Кабо‑Верде покорила сердца множества людей по всему миру. Было по‑настоящему исключительным зрелищем наблюдать, как эта команда противостояла определённым сборным и демонстрировала такую игру".

Бекхэм считает, что выступление Кабо-Верде должно вдохновить детей.

«Подобные выступления трогают болельщиков и вдохновляют детей — как в этих странах, так и во всех государствах, которые прошли похожий путь. Они пробуждают желание играть в футбол и однажды представлять свою национальную сборную», — приводит слова Бекхэма Tribal Football.

Сборная Кабо‑Верде впервые в истории приняла участие в финальной стадии чемпионата мира.

На групповом этапе команда сыграла вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0). Сборная сумела выйти в плей-офф турнира, где в 1/16 финала в дополнительное время уступила сборной Аргентины со счетом 2:3.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com