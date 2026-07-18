На предприятии в Новолукомле случился пожар 18.07.2026, 11:08

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Возгорание на крупном промышленном объекте произошло минувшей ночью в Новолукомле (Чашникский район Витебской области).

Подробности сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В Новолукомле имеется основных два предприятия: Лукомльская ГРЭС и Завод керамзитового гравия. И судя по описанию инцидента, речь идет о втором. Он расположен на Крупском шоссе, 1.

Спасателей вызвали сотрудники предприятия. Они сообщили, что очаг возгорания находился на конвейерной линии в цехе производства керамзита.

К моменту прибытия пожарных расчетов помещение было сильно задымлено.

Восемь работников завода, находившихся внутри, эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей, медицинская помощь им не потребовалась.

Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС огонь удалось быстро локализовать и потушить.

В ликвидации пожара участвовали 10 машин спецтехники. Причины происшествия выясняются.

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