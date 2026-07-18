Дыра в бюджете России становится еще больше 18.07.2026, 10:11

Для Москвы это настоящий кошмар.

Расходы федерального бюджета России в 2026 году могут оказаться значительно выше запланированных, что грозит дальнейшим ростом дефицита. Разрыв между доходами и расходами способен превысить утвержденный показатель более чем на 1 трлн рублей, или примерно на 12,85 млрд долларов, сообщает агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно опубликованным данным, федеральные расходы могут увеличиться до 45,11 трлн рублей вместо предусмотренных 44,07 трлн, тогда как доходы, как ожидается, сохранятся на уровне 40,28 трлн рублей. В результате дефицит бюджета достигнет 4,83 трлн рублей — заметно выше первоначального плана.

«Причины пересмотра расходов официально не раскрываются. Военные затраты России растут на фоне продолжающейся войны против Украины. Именно увеличение государственных расходов становится одним из ключевых факторов ухудшения бюджетной ситуации», пишет агентство.

Дополнительную тревогу вызывает позиция Банка России. Уже на следующем заседании регулятору предстоит решить, снижать ли ключевую ставку дальше или взять паузу. Ранее в Центробанке неоднократно предупреждали, что «расширение дефицита является ключевым инфляционным риском», а рост государственных расходов способен усилить ценовое давление в экономике.

Проблемы заметны уже сейчас. По итогам первого полугодия дефицит федерального бюджета достиг 5,73 трлн рублей, или 2,5% ВВП, что в 1,7 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Министр финансов Антон Силуанов признал, что итоговый дефицит, вероятно, окажется выше целевого уровня, хотя, по его словам, власти рассчитывают избежать существенного увеличения государственных заимствований.

При этом планы по возвращению к нулевому первичному дефициту вновь сдвигаются. Как пишут авторы Reuters, достижение этой цели теперь ожидается лишь к 2029 году. В 2025 году бюджетный дефицит уже достиг 5,7 трлн рублей — максимального уровня с 2020 года, что свидетельствует о сохраняющемся давлении на государственные финансы.

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