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Что готовит погода белорусам сегодня

  • 18.07.2026, 10:01
Что готовит погода белорусам сегодня

Будет жарко.

Какой погоды ждать белорусам 18 июля, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По западу пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами ливни. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. При грозах в отдельных районах ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха составит 23-29 градусов, в западных и южных районах – 30-32 градуса жары.

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