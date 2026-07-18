Археологи приоткрыли тайны руин Ружанского дворца 18.07.2026, 9:40

Исследователи рассказали о неожиданных находках во время раскопок.

Археологи раскопали на территории Ружанского дворцового комплекса две башни первоначального замка начала XVII века, пишет БелТА.

По словам доктора исторических наук, профессора кафедры истории Беларуси и специальных исторических дисциплин Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина Александра Башкова, эксперты знают, что усадьба была куплена в конце XVI века, а это значит, что там были какие-то строения, инфраструктура. Археологи решили выяснить, что же там находилось. В 2025 году нащупали исходное ядро резиденции, оно немного на востоке от главного корпуса. Они составили план и намерены проводить полномасштабное археологическое исследование. Пока его откладывают, потому что акценты сместились на центральный и восточный корпуса.

В прошлом году археологи работали именно внутри восстановленного Восточного корпуса. Они изучали территорию помещения, в котором когда-то размещался театр.

— Вскрыли часть несущей конструкции — колоннады, державшей театральные лоджии. Это было важно для понимания, какие руины есть внутри корпуса. Это должны учитывать проектировщики при подготовке проектной документации для внутренних работ, — отметил Башков.

В конце 2025 года реставраторы приступили к консервации главного корпуса дворца. До наших дней он дошел в сильно разрушенном состоянии. После крупного пожара в начале XX века деревянные перекрытия сгорели, часть каменных сводов обрушилась, и от здания фактически остались только стены.

Сейчас специалисты разбирают завалы, а археологи внимательно изучают каждый слой вынутого грунта в поисках исторических находок. Если во время работ открываются старые стены, фундаменты или другие элементы здания, их тщательно измеряют и документируют. Эти данные помогают точнее восстановить первоначальный облик дворца.

Именно здесь исследователей ждал главный сюрприз. Выяснилось, что изначально центральный корпус выглядел совсем не так, как сегодня. Когда-то у него было три башни. Во время одной из перестроек две из них — северо-восточную и южную — разобрали, а западную не снесли, а встроили в новое здание.

Археологи начали искать эти две утерянные башни. Причем месторасположение северо-восточной раньше было известно.

— В конце 1980−1990 годов была идея реставрации комплекса. Археологи провели первоначальное обследование остатков башни и пришли к выводу о необходимости дальнейших раскопок. Но на дворе был 1992 год, по понятным причинам было не до того. К сожалению, время постепенно стерло все следы башни, — рассказал Башков.

Сейчас поиском башен занялись специалисты Института истории Национальной академии наук Беларуси, преподаватели и студенты-историки Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина. Начинать работу было сложно из-за того, что земля была очень спрессованная. Пришлось работать ломом и лопатами (археологи не каждый день работают с такими инструментами). При этом они не спешили быстрее докопаться до чего-то, работали спокойно и нашли эти башни.

— Северо-восточная башня — уникальная, пятигранная. Мы ушли вглубь где-то на три с лишним метра. Все аутентичное, оригинальная кладка XVII века. Толщина стен до 90 см. Мы открыли целые конструкции: остатки свода и лестницы, проход в подвалы. Когда копаешь, начинаешь понимать архитектурную задумку. Никто же не знает, как это выглядело. Наша задача — открыть все нюансы, показать проектировщикам и реставраторам все конструктивные элементы. Они на основании этого будут принимать решения, как сохранить, убрать что-то аварийное, достроить, укрепить, — пояснил историк.

Он добавил, что эксперты догадывались, что есть вход в подвалы, но сохранился ли он, как он выглядит и какого размера, они даже не представляли. А тут их ждал сюрприз — состояние идеальное. После расчистки по подвалам можно гулять. В северо-восточной башне на втором этаже располагался кабинет Льва Сапеги.

Из документов археологи знали, что есть еще и южная башня, но ее следов не было видно. Найти ее удалось случайно.

— Реставраторы проводили работы и наткнулись. Шло понижение поверхности, зацепили: опа, кладочка пошла. Мы же надзоры проводим, предложили уточнить, что там есть. Думали, может, фрагмент непонятный. Когда немного подчистили, оказалось, прекрасная кладка, которая дала основание утверждать, что и здесь остатки башни, — рассказал Александр Башков.

Эта башня — квадратная, толщина стен доходит до 2 м. Раньше на ее втором этаже находилась каплица. Археологи спустились вглубь примерно на 2,5 м, сейчас они продолжают работы.

По словам Башкова, была еще одна интрига — ожидали увидеть проход в южной стене главного корпуса, но он заложен. Пока специалистам неясно, этот проход предусматривали, а потом передумали и заложили, или же он все-таки действовал какое-то время и уже после этого его заложили. По кладке видно, что все это XVII век.

Кроме того, во время раскопок были найдены монеты, фрагменты изящного литого светильника или канделябра, керамической посуды, строительной керамики (преимущественно печного кафеля) XVII—XIX веков. Их передадут в музей.

Возможно, в главном корпусе Ружанского дворца сделают музей. После того, как удалось раскопать две башни, проект реставрации и консервации откорректируют. Тогда туристы смогут увидеть архитектуру не только XVIII века, но и первозданную основу и планировку замка Сапег.

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