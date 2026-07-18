Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин за «халатность» с лесами 2 18.07.2026, 9:27

Президент США обвинил канадские власти в отказе от уборки мусора в лесных массивах.

Американский президент Дональд Трамп обвинил канадские власти в отказе от уборки мусора в лесных массивах, что, по его словам, приводит к загрязнению воздуха в США, и пригрозил заставить Канаду компенсировать эту «халатность» путем увеличения тарифов.

«Мы возлагаем на Канаду ответственность за то, что она ненадлежащим образом ухаживает за своими лесами и кустарниками, и что Соединенные Штаты подвергаются ненужному вторжению грязного и вредного воздуха, качество которого находится на опасном и совершенно неприемлемом уровне! Я позвоню премьер-министру [Марку Карни] сегодня днем, чтобы узнать, что они собираются с этим делать», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп утверждает, что Канада «отказалась от элементарного управления лесами и уборки мусора, зная, что такой отказ приведет именно к этому результату».

«Это умышленная халатность, которая становится ежегодным явлением, обходящимся Соединенным Штатам в миллиарды долларов, и стоимость этого загрязнения должна быть обязательно добавлена к тарифам, которые Канада в настоящее время платит», — заявил президент США.

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