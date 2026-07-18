«Белпочта» начала принимать посылки в США
- 18.07.2026, 10:20
Но есть нюанс.
«Белпочта» с 1 июля возобновила прием посылок с товарами в США. Однако правила отправки изменились, предупредила пресс-служба предприятия.
Теперь все товарные вложения — независимо от их стоимости — облагаются обязательной таможенной пошлиной.
«Белпочта» заключила договор с международной компанией «Zonos», которая будет перечислять сборы напрямую в Службу таможенного и пограничного контроля США.
Для того, чтобы отправить посылку в США нужно скачать бесплатное приложение Zonos Prepay. Внутри сервиса следует подробно описать товар. После этого система выдаст уникальный QR-код, который нужно вместе с посылкой принести в отделение «Белпочты».