«Белпочта» начала принимать посылки в США 18.07.2026, 10:20

Но есть нюанс.

«Белпочта» с 1 июля возобновила прием посылок с товарами в США. Однако правила отправки изменились, предупредила пресс-служба предприятия.

Теперь все товарные вложения — независимо от их стоимости — облагаются обязательной таможенной пошлиной.

«Белпочта» заключила договор с международной компанией «Zonos», которая будет перечислять сборы напрямую в Службу таможенного и пограничного контроля США.

Для того, чтобы отправить посылку в США нужно скачать бесплатное приложение Zonos Prepay. Внутри сервиса следует подробно описать товар. После этого система выдаст уникальный QR-код, который нужно вместе с посылкой принести в отделение «Белпочты».

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