В колледжах Беларуси начался прием документов 18.07.2026, 9:23

Приемная кампания продлится почти месяц.

Колледжи по всей Беларуси начали принимать документы на обучение. В некоторых учреждениях приемная кампания продлится почти месяц, сообщили в Telegram-канале Министерства образования.

В нынешнем учебном году учреждения среднего специального образования планируют принять около 39 тыс. абитуриентов, из них более 31 тыс. мест – бюджетные.

Наиболее востребованы инженерно-технические, педагогические, медицинские и аграрные специальности.

Приемные комиссии будут работать с 9:00 по 18:00 с понедельника по субботу.

Хорошая новость для абитуриентов – информацию о конкурсе колледжи обновляют трижды в день – в 12:00, 15:00 и 18:00.

Тем, кто будет поступать на основе базового образования (после 9 классов) документы на бюджет нужно подать до 3 августа (или по 23 июля, если в учреждении есть вступительные испытания). На платной основе прием документ продолжится до 10 августа.

Для закончивших 11 классов сроки увеличены – на бюджет в колледжах их ждут до 11 августа (или до 4-го, при условии внутренних экзаменов). Платно можно подаваться до 15 августа.

В Минобре подчеркнули, что для специальностей направлений «Сельское хозяйство», «Ветеринария» и «Правовое обеспечение общественной безопасности» сроки могут отличаться.

Точную информацию лучше искать на сайтах конкретных учреждений.

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