США завершили седьмую волну ударов по Ирану
- 18.07.2026, 9:03
Американские военные атаковали иранские военные объекты почти целую ночь.
Вооруженные силы США завершили седьмую подряд ночную серию ударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в X.
Седьмую волну ударов армия США начала в 22:00 по Минску 17 июля. Она завершилась в 04:30 по Минску 18 июля, уточняет командование.
«CENTCOM нанесло удары по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам оружия и морским силам. Вооруженные силы США задействовали истребители, беспилотные летательные аппараты и военные корабли, а также другие средства», — говорится в сообщении.
Центральное командование «продолжает привлекать Иран к ответственности» по указанию верховного главнокомандующего — президента США Дональда Трампа, — одновременно «обеспечивая полную морскую блокаду иранских портов», сообщает CENTCOM.
«Более 50 000 американских военнослужащих действуют на территории Ближнего Востока и остаются бдительными, боеспособными и готовыми к действиям», — отмечается в публикации.