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США завершили седьмую волну ударов по Ирану

  • 18.07.2026, 9:03
США завершили седьмую волну ударов по Ирану

Американские военные атаковали иранские военные объекты почти целую ночь.

Вооруженные силы США завершили седьмую подряд ночную серию ударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в X.

Седьмую волну ударов армия США начала в 22:00 по Минску 17 июля. Она завершилась в 04:30 по Минску 18 июля, уточняет командование.

«CENTCOM нанесло удары по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам оружия и морским силам. Вооруженные силы США задействовали истребители, беспилотные летательные аппараты и военные корабли, а также другие средства», — говорится в сообщении.

Центральное командование «продолжает привлекать Иран к ответственности» по указанию верховного главнокомандующего — президента США Дональда Трампа, — одновременно «обеспечивая полную морскую блокаду иранских портов», сообщает CENTCOM.

«Более 50 000 американских военнослужащих действуют на территории Ближнего Востока и остаются бдительными, боеспособными и готовыми к действиям», — отмечается в публикации.

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