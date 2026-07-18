США завершили седьмую волну ударов по Ирану 18.07.2026, 9:03

Американские военные атаковали иранские военные объекты почти целую ночь.

Вооруженные силы США завершили седьмую подряд ночную серию ударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в X.

Седьмую волну ударов армия США начала в 22:00 по Минску 17 июля. Она завершилась в 04:30 по Минску 18 июля, уточняет командование.

«CENTCOM нанесло удары по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам оружия и морским силам. Вооруженные силы США задействовали истребители, беспилотные летательные аппараты и военные корабли, а также другие средства», — говорится в сообщении.

Центральное командование «продолжает привлекать Иран к ответственности» по указанию верховного главнокомандующего — президента США Дональда Трампа, — одновременно «обеспечивая полную морскую блокаду иранских портов», сообщает CENTCOM.

«Более 50 000 американских военнослужащих действуют на территории Ближнего Востока и остаются бдительными, боеспособными и готовыми к действиям», — отмечается в публикации.

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