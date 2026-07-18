Месси высказался о легендарном фото, где купает маленького Ямаля 1 18.07.2026, 9:07

Месси купает маленького Ямаля

Звезда сборной Аргентины искупал вундеркинда 19 лет назад.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о фотографии, на которой он купает Ламина Ямаля.

Аргентинский футболист считает безумным тот факт, что сейчас он будет играть с вингером сборной Испании и Барселоны в одном финале чемпионата мира-2026.

«Тогда Ламин был ребенком, а теперь мы встречаемся на чемпионате мира — это безумие. Невероятен тот факт, что мы оба играем на чемпионате мира после той фотографии», — приводит слова Месси Marca.

"Lo de esa foto es una locura. Él era un bebé y ahora estamos los dos en una final de una Copa del Mundo".



Lionel Messi, sobre la histórica foto junto a Lamine Yamal tomada para UNICEF.pic.twitter.com/8TFlbtaqYS — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 18, 2026

Фото Месси и Ямаля, которое спустя годы стал вирусным в интернете, было сделано во время благотворительной акции «Барселоны» в 2007 году. Тогда каталонский клуб организовал лотерею, победители которой получали возможность сфотографироваться с игроками. Семья Ямаля оказалась среди победителей.

Напомним, что в полуфинале ЧМ-2026 сборная Испании победила Францию (2:0), а Аргентина одержала волевую победу над Англией (2:1).

Матч Испания — Аргентина состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22:00 по минскому времени.

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