«Пока покупатель не доехал до ГАИ» 18.07.2026, 8:40

После продажи авто белорусов может ожидать «сюрприз» от налоговой.

В Минфине рассказали нюансы по уплате транспортного налога. Одна из ситуаций касается внесения этого сбора за проданную машину.

«Казалось бы, обычная ситуация: вы подписали договор купли-продажи автомобиля, получили деньги и пожали покупателю руку. Но спустя время обнаруживаете извещение на уплату транспортного налога за уже „чужой“ автомобиль», — привели пример в Минфине и пояснили, почему налог начисляется на машины, которые автомобилисту уже не принадлежат.

В Минфине уточнили, что самого факта подписания договора о продаже машины и передачи ключей покупателю недостаточно, чтобы «для государства человек перестал быть собственником автомобиля».

«При сделках между обычными гражданами право собственности у покупателя возникает, а у продавца прекращается только с момента государственной регистрации договора в ГАИ либо с момента его нотариального удостоверения, — добавили в Минфине. — Пока покупатель не доехал до ГАИ и не зарегистрировал ваш договор, вы юридически остаетесь владельцем автомобиля».

В ведомстве уточнили, что «Налоговый кодекс в этом вопросе непреклонен, транспортный налог рассчитывается исключительно по базе данных ГАИ: нет снятия с учета автомобиля — налог продолжает начисляться вам».

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