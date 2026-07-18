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На нефтебазе в подмосковном Ногинске произошел пожар

  • 18.07.2026, 8:30
На нефтебазе в подмосковном Ногинске произошел пожар
фото: glavred.info

Ее атаковали беспилотники.

На территории нефтебазы в подмосковном Ногинске произошло возгорание из-за падения БПЛА, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наиболее серьезные последствия — в Богородском городском округе. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы», — написал он.

Как сообщал Charter97.org, беспилотники целую ночь атаковали Московскую область.

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