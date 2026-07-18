Британский полковник рассказал, что изменило отношение Трампа к Украине 18.07.2026, 8:31

1,022

Дональд Трамп

Глен Грант назвал неожиданный фактор.

В течение последних недель Дональд Трамп высказывается о Украине несколько более благожелательно. СМИ также отмечают, что президент США стал более лояльным по отношению к Киеву.

Британский полковник в отставке, эксперт по вопросам безопасности и обороны Украинского института будущего Глен Грант рассказал 24 Каналу, что звучали разные версии о том, почему Трамп «смягчился» в отношении Украины. Кто-то даже говорил, что это заслуга генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Но причина в другом.

По словам Гранта, именно Силы обороны Украины повлияли на позицию Трампа. В последнее время Украина чрезвычайно эффективно проводит атаки против России и ее объектов на временно оккупированных территориях.

«Позиция Трампа изменилась именно из-за украинских дронов. Трамп любит победителей. Он чувствует, что Путин ему больше не друг. Позиция начинает меняться», – отметил эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com