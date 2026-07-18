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Британский полковник рассказал, что изменило отношение Трампа к Украине

  • 18.07.2026, 8:31
  • 1,022
Британский полковник рассказал, что изменило отношение Трампа к Украине
Дональд Трамп

Глен Грант назвал неожиданный фактор.

В течение последних недель Дональд Трамп высказывается о Украине несколько более благожелательно. СМИ также отмечают, что президент США стал более лояльным по отношению к Киеву.

Британский полковник в отставке, эксперт по вопросам безопасности и обороны Украинского института будущего Глен Грант рассказал 24 Каналу, что звучали разные версии о том, почему Трамп «смягчился» в отношении Украины. Кто-то даже говорил, что это заслуга генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Но причина в другом.

По словам Гранта, именно Силы обороны Украины повлияли на позицию Трампа. В последнее время Украина чрезвычайно эффективно проводит атаки против России и ее объектов на временно оккупированных территориях.

«Позиция Трампа изменилась именно из-за украинских дронов. Трамп любит победителей. Он чувствует, что Путин ему больше не друг. Позиция начинает меняться», – отметил эксперт.

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