Британский полковник рассказал, что изменило отношение Трампа к Украине
- 18.07.2026, 8:31
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Глен Грант назвал неожиданный фактор.
В течение последних недель Дональд Трамп высказывается о Украине несколько более благожелательно. СМИ также отмечают, что президент США стал более лояльным по отношению к Киеву.
Британский полковник в отставке, эксперт по вопросам безопасности и обороны Украинского института будущего Глен Грант рассказал 24 Каналу, что звучали разные версии о том, почему Трамп «смягчился» в отношении Украины. Кто-то даже говорил, что это заслуга генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Но причина в другом.
По словам Гранта, именно Силы обороны Украины повлияли на позицию Трампа. В последнее время Украина чрезвычайно эффективно проводит атаки против России и ее объектов на временно оккупированных территориях.
«Позиция Трампа изменилась именно из-за украинских дронов. Трамп любит победителей. Он чувствует, что Путин ему больше не друг. Позиция начинает меняться», – отметил эксперт.