Лукашенко собрался на «Савушкин продукт» 1 18.07.2026, 17:20

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Диктатор готовит очередное пропагандистское турне по регионам.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко в субботу, 18 июля, вызвал с докладом главу своей администрации Дмитрия Крутого. Одной из тем стали очередные показательные поездки узурпатора по регионам.

В ближайшее время Лукашенко намерен посетить Брестскую и Гомельскую области.

В Брестской области диктатору собираются показать работу пресс-подборщика, который режим называет «полностью локализованным и импортозамещенным». Это сельскохозяйственная машина для сбора и прессования скошенной травы или соломы.

Еще одним пунктом пропагандистского турне станет предприятие «Савушкин продукт».

— Компания, которая ассоциируется с современной Беларусью. У них реализован ряд инновационных интересных проектов, — заявил Крутой.

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