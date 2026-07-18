Лукашенко собрался на «Савушкин продукт»1
- 18.07.2026, 17:20
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Диктатор готовит очередное пропагандистское турне по регионам.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко в субботу, 18 июля, вызвал с докладом главу своей администрации Дмитрия Крутого. Одной из тем стали очередные показательные поездки узурпатора по регионам.
В ближайшее время Лукашенко намерен посетить Брестскую и Гомельскую области.
В Брестской области диктатору собираются показать работу пресс-подборщика, который режим называет «полностью локализованным и импортозамещенным». Это сельскохозяйственная машина для сбора и прессования скошенной травы или соломы.
Еще одним пунктом пропагандистского турне станет предприятие «Савушкин продукт».
— Компания, которая ассоциируется с современной Беларусью. У них реализован ряд инновационных интересных проектов, — заявил Крутой.