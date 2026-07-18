Аисты устроили массовый слет под Минском 3 18.07.2026, 18:34

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Иллюстрационное фото

Орнитологи объяснили необычное поведение птиц.

На Лесном кладбище в Минском районе посетители заметили большую стаю аистов. Более тридцати птиц собрались на асфальте и газонах возле парковки. Видео с необычной картиной появилось в социальных сетях и быстро привлекло внимание пользователей, пишет Blizko.by.

Автор публикации в шутку задался вопросом, почему аисты выбрали именно это место для встречи. В комментариях пользователи также шутили, высказывая самые разные версии — от «симпозиума» и «туристического слета» до подготовки к отлету на зимовку.

Орнитологи отмечают, что подобные сборы аистов — обычное явление в середине и конце лета. После окончания периода гнездования молодые и взрослые птицы объединяются в большие стаи перед осенней миграцией. Они могут собираться на открытых площадках, полях, лугах и других просторных территориях, где отдыхают и кормятся перед долгим перелетом.

Поэтому необычная встреча аистов на Лесном кладбище, скорее всего, связана именно с их естественным поведением накануне сезонного отлета.

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