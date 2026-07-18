Запад нашел слабое место Кремля 18.07.2026, 16:29

Совместные действия могут лишить Россию ресурсов для войны.

Россия смогла адаптироваться к западным ограничениям и создала сложную систему обхода санкций, позволяющую поддерживать финансирование войны. Теперь перед США и Европой стоит задача перекрыть эти каналы, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Одной из главных проблем стала сеть альтернативных финансовых инструментов, включая российскую платежную систему A7 и связанный с ней стейблкоин A7A5. По данным исследования, через эту инфраструктуру могут проходить десятки миллиардов долларов ежегодно.

Cуществующих мер недостаточно. «Нынешний режим санкций явно не успевает за способами, которые Россия использует для их обхода», — отмечают они.

Особое внимание предлагается уделить странам-посредникам, через которые проходят российские товары и финансовые операции. Среди таких направлений называются Кыргызстан, Индия и другие государства, помогающие Москве сохранять доступ к международным рынкам.

Кроме того, эксперты предлагают усиливать давление на российский «теневой флот», который используется для перевозки нефти в обход ограничений, а также вводить дополнительные вторичные санкции против компаний, поддерживающих эти схемы.

Эта ситуация похожа на борьбу с апартеидом в Южной Африке, когда давление государств стало эффективным только после тогоа, как крупный бизнес принял в ней участие.

«История показывает, что успех приходит тогда, когда правительство и частный сектор действуют вместе», — заключают авторы. По их мнению, только совместные действия способны лишить Кремль экономических ресурсов для продолжения войны.

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